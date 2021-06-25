人民网华盛顿6月24日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年6月24日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊33587784例，死亡603106例。过去24小时，美国新增确诊13107例，新增死亡366例。

美国广播公司报道说，美国国立卫生研究院的一份新研究显示，美国疫情初期的几个月，美国可能有近1700万感染者未纳入确诊病例的统计。这份研究表明，2020年春季、夏季，美国的新冠肺炎传染率要高过当时报告的确诊病例数。美国国家过敏与传染病研究所传染病临床研究室主任马修·梅莫利说，新冠疫情的一个特点是，有些人感染了病毒，但几乎没有什么症状，“要全面了解新冠疫情的流行情况，需要计算未确诊的病例”。

这一报告刊登在《科学转化医学》杂志上。报告通过对2020年5月至7月期间8000多名此前未被确认感染者的血液样本进行分析，并结合社会经济、健康和人口统计数据，美国国立卫生研究院的研究人员估计，2020年春季、夏季，美国每一例报告的确诊病例对应4.8例未被统计的感染病例。美国国家生物医学影像与生物工程研究所免疫工程部门负责人凯特琳·萨德勒表示，2020年7月中旬，美国确诊病例估计数为300万，将这些无症状感染者计算在内，这一数值应上调至近2000万例。

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