新华社伦敦6月24日电（记者张薇）英国政府准备让数千名出席最后3场欧锦赛比赛的欧足联嘉宾及国外球迷免除新冠防疫隔离，在当地引发不解甚至愤怒。

22日，英国政府宣布同意进一步提高伦敦温布利球场在欧锦赛期间的上座率，这意味着两场半决赛和最后决赛每场将接纳超过6万观众。而在英国当地连续几日新冠肺炎新增病例破万的情况下，英国政府还准备允许数千名外国球迷以及欧足联嘉宾免除隔离。

英国方面的打算是让这些“特殊”人士在特定“气泡”中活动，比如只能出现在机场、酒店和赛场。如果只观看一场比赛，则赛后24小时内必须离开英国。因为据英国媒体消息，如果英国不肯如此放松管制，那么欧足联可能选择让3场比赛异地。

此举让英国出现了很多不满的声音。一位前保守党官员就表示，这是赤裸裸地违背法律规定。而工党影子内阁国防大臣约翰·希利也表示，这简直是专门为一些所谓的重要人士制定一条法律，对其他人却使用另一条。

某航空公司的发言人则讽刺说，英国政府居然会考虑让这些所谓的欧足联嘉宾逃避隔离政策，实在是可笑，这是基于怎样的科学数据，然后又怎么能执行。

依照英国目前的政策，除非是来自极少数“绿色名单”上的国家，入境英国的旅客都必须进行为期10天或居家或集体的隔离。

之前3场小组赛，温布利每场大约有2万球迷入场，多数为本土球迷，他们入场前需要提供新冠病毒快速检测的阴性证明或两针疫苗接种完成的证明。

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