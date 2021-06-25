新华社西班牙塞维利亚6月24日电（记者肖亚卓）欧足联24日突然宣布一项重磅新闻——从2021-2022赛季开始将取消所有欧战赛事（包括所有男子、女子以及青少年赛事）的客场进球规则。

广大球迷熟知的客场进球规则是指在资格赛或者淘汰赛的主客场两回合比赛中，如果两队总比分打平，客场进球多的球队晋级。然而从2021-2022赛季开始，这一规则将被取消。如果出现总比分相同的情况，将直接进行上下半场各15分钟的加时赛，如果仍无法决出胜负，将进行点球决胜。

“从1965年开始，客场进球规则就是欧战比赛中固定的一部分。然而近些年来，欧足联的会议上一直有关于废除这一规则的讨论。尽管没有完全统一的意见，但是有很多教练、球迷以及其他足球界人士都质疑这项规则的公平性，并认为应该取消这一规则。”欧足联主席塞弗林表示。

根据欧足联数据显示，从20世纪70年代中期开始，主客场对于比赛的影响越来越小。近50年来，主队的胜率从61%下降到了47%，客队的胜率从19%上升到了30%。主队的进球数从平均每场2.02个下降到1.58个，而客队的进球数则从0.95个上升到1.15个。

女子比赛方面，主客场的差距则更小。根据欧足联从2009-2010赛季开始的数据统计，女子欧冠比赛中主队平均每场进球数为1.92个，客队的进球数为1.6个。

欧足联分析认为，许多因素都促进了主场优势的削弱，比如更好的球场质量、更标准的球场大小、更好的球场设施、更高的安全条件以及对裁判更好的保障等等。

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