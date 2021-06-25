美国副总统卡玛拉·哈里斯定于25日视察美国与墨西哥接壤的西南部边境地带。这将是她分管美墨边境非法移民问题以来首次视察这一地区。外媒解读，哈里斯决定前往西南边境是迫于来自民主党内部和共和党的压力。

哈里斯的发言人西蒙·桑德斯说，哈里斯将与国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯一道前往得克萨斯州埃尔帕索市。

据美联社报道，一些维权人士批评埃尔帕索一处关押非法移民的设施不安全，称那里一部分儿童疑似遭到虐待。

民主党籍总统约瑟夫·拜登就职后撤销前任共和党籍总统唐纳德·特朗普多项强硬的移民政策。试图穿越美墨边界非法进入美国的人数近期明显增加，大多来自萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯等中美洲国家。

拜登3月下旬授权哈里斯负责处理边境非法移民问题。哈里斯上月访问危地马拉和墨西哥，承认造成中美洲非法移民不断北上的根源问题并非一朝一夕能解决。

共和党人批评哈里斯拉美行期间没有亲赴西南边境了解情况。一些民主党人同样表达失望。哈里斯回应说，她会去边境。路透社解读，哈里斯如今决定高调视察，是迫于这些压力。

特朗普打算在本月30日探访边境地带。他在一份声明中说：“假如得州州长格雷格·阿伯特和我下周不去那儿，她（哈里斯）绝不会去。”

一名白宫官员回应说，哈里斯视察西南边境并非缘于特朗普的行程计划。“我们没有跟风前总统（特朗普）。”

共和党议员批评哈里斯“去晚了”。众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡在社交媒体推特上说，哈里斯“几个月前就应当去边境”，去看看拜登政府的开放边境政策酿成的危机，“儿童陷入危险，家庭受到剥削，贩毒集团胆子变大”。

美国海关与边境保护局数据显示，执法人员5月在美国与墨西哥接壤的边境拦截逾18万名非法入境人员，为2000年3月以来最多。（陈丹）（新华社专特稿）

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