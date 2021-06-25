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美航天局探索在太空洗衣服

2021年06月25日09:06 | 来源：新华网
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宇航员在太空生活时怎么洗衣服？答案是不洗。美国国家航空航天局（NASA）目前正着手解决这个问题。

据路透社网站23日报道，美国宝洁公司22日宣布，将与美国国家航空航天局合作，计划在今年晚些时候和明年分别向国际空间站运送特制洗衣剂和衣物去污笔，帮助研究如何在太空清洁衣物。

目前，国际空间站宇航员穿的都是一次性衣物。无论内衣、袜子还是运动服，宇航员会一直穿，实在太脏才扔掉。宇航员在国际空间站每天要锻炼两个小时，所穿衣物很快就又脏又臭，由于浸过汗水甚至变得“僵硬”。

估算下来，每年宇航员要扔掉大量脏衣物。这些衣物和其他垃圾一起，装在货运飞船中，重入地球大气层时燃烧殆尽。

如何以可持续方式让宇航员在太空穿上干净衣服，这不是一个小问题。美国国家航空航天局每年平均需为一名在太空生活的宇航员运送约68公斤衣物。考虑到太空货运飞船空间有限、运营成本昂贵，这是一笔不小支出。如果有朝一日人类在月球或火星建立基地，这个问题更亟需解决。

宝洁公司计划今年12月启动首次相关实验，向太空发送特制衣物清洁剂，研究太空失重环境和辐射将如何影响清洁剂中各种成分。明年5月，特制的去污笔将被送往国际空间站，供宇航员试用。宝洁公司还将在地面研发一种洗衣烘干一体机，希望日后能够在月球或火星使用。这种洗烘一体机只用最少的水和清洁剂洗衣服。

太空洗衣的难点之一是回收水。与目前国际空间站处理宇航员的尿液和汗液一样，太空洗衣用过的水也需要回收，处理后用于饮用等。（袁原）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、燕勐)

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