澳大利亚人口最多的新南威尔士州正遭遇新一轮疫情，德尔塔变异新冠病毒带来的威胁尤其严重。州农业部长24日新冠病毒检测呈阳性，州卫生部长正在自我隔离。州政府紧急出台措施，限制人员进入州议会，限制最大城市悉尼部分市民离开该市。

新南威尔士州卫生部长布拉德·哈泽德24日早些时候告诉澳大利亚广播公司，预计当天新增病例高于前一天。他可能密切接触过新冠病毒感染者，因此正在自我隔离。

24日晚些时候，新南威尔士州政府报告单日新增11例本土确诊病例，连续第三天达两位数。该州此轮疫情暴发以来，累计确诊病例超过40例。

新南威尔士是澳大利亚人口第一大州，首府悉尼是全国人口最多的城市，全国2500万人口的五分之一居住在悉尼。新州卫生官员说，此轮疫情为德尔塔变异新冠病毒引发。

新州农业部长亚当·马歇尔24日发表声明，证实自己新冠病毒检测呈阳性。这进一步引发人们担忧：新冠病毒可能已经“污染”州议会。

州议会24日制定一份名单，列入名单的人方可进入议会大楼。

州政府针对悉尼地区制定紧急防疫措施，包括在所有室内场所必须戴口罩，限制居住在悉尼7个区域的人离开悉尼，只允许不超过5人的人员聚集等。

澳大利亚先前通过迅速封城、严格保持社交距离和快速追踪密切接触人员等手段，较为有效地控制住了以往几次新冠疫情暴发。有人呼吁新州立刻采取严厉的封城措施，不过州政府眼下不愿诉诸这一手段。

在新州此轮疫情暴发后，多个州关闭州界或收紧州界防控措施，以防止新冠病毒传入本州。

自疫情去年暴发以来，澳大利亚累计确诊新冠病例3万多例，累计死亡910例。（郭倩）（新华社专特稿）

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