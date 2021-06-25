新华社华盛顿6月24日电（记者刘品然）美国国务院高级官员24日说，美国和伊朗在恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判中仍存在严重分歧，谈判不会无限期进行。

美国务院不具名官员当天在电话记者会上说，经过六轮谈判，美伊双方在许多问题上仍存在“无法弥合”的严重分歧，如伊朗和美国分别在核项目和解除制裁问题上应采取的步骤及其实施的顺序等。

这名官员说，美方会继续参加下一轮谈判，双方仍有可能在恢复履约问题上达成一致，伊朗总统选举的结果不会影响美国试图达成协议的决心或步调。该官员还表示，伊核谈判不会无限期进行，如果双方无法在“可预见的未来”弥合分歧，美方将重新考虑之后的计划。

伊朗当选总统易卜拉欣·莱希21日在其当选后的首场记者会上表示，美国“有责任解除所有不公正的对伊制裁”，欧洲国家应履行伊核协议框架下的承诺。他还表示，伊朗不会就地区政策和国防问题同其他国家进行谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊核协议相关方会谈今年4月6日开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行六轮。

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