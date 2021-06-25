与会嘉宾在2001年上合组织首次元首会晤地——逸兴亭合影。上海政法学院供图

人民网北京6月24日电 （记者白紫微）“上海合作组织二十年：回眸与前瞻”国际研讨会24日在沪举行。此次会议得到外交部支持，由中国上海合作组织研究中心、中国国际问题研究院和上海合作组织秘书处联合主办，上海政法学院、中国——上海合作组织国际司法交流合作培训基地承办。外交部、商务部、上合组织秘书处、上合组织成员国驻华使馆、上合组织成员国专家学者及媒体代表近200人出席。

此次研讨会开幕式在二十年前召开上合组织成立大会的西郊宾馆举行。中国上海合作组织研究中心主任、中国国际问题研究院院长徐步大使与上海政法学院党委书记夏小和分别代表主办方和承办方致开幕词。上合组织秘书长诺罗夫、商务部欧亚司二级巡视员刘军发表致辞，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使作主旨发言。

李辉大使高度评价上合组织二十年发展取得的辉煌成绩。他指出，站在第三个十年的历史起点，面对百年变局与疫情交织叠加，上合组织发展既面临新的复杂因素，也蕴含着新机遇。中方愿同各方一道，不忘初心、与时俱进，以积极筹备上合组织20周年峰会为契机，进一步深化各领域合作，共同引领本组织为促进本地区各国安全稳定、繁荣发展，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出新的更大贡献。

徐步院长表示，实践已经证明并将继续昭示，上合组织的成立和发展是21世纪国际上具有里程碑意义的重大事件，开创了新型国家关系、新型国际组织的新纪元。经过二十年高速发展和持续扩大，上合组织也步入一个攻坚期，如何应对化解面临的种种挑战和难题，实现新形势下的转型升级，是对上合组织能力建设的重要检验。应对上合组织蕴藏的巨大价值和丰富经验进行再挖掘、再认识、再提炼，努力推动上合组织在新的历史起点上再铸辉煌。

上合组织秘书长诺罗夫指出，如今上合组织拥有坚实的机制基础、高效运行的组织机构，为落实《上海合作组织宪章》和本组织目标与任务开展了一系列工作。上合组织成立20年来取得了丰硕成果，上合组织秉持“上海精神”，已成为不同文化、宗教和文明间对话的有效平台。

夏小和书记认为此次国际研讨会有着特殊的背景和意义。20年来，上合组织在求同存异中探索相处之道，发展道路越走越宽，国际影响越来越大，不仅成功探索出一条新型区域组织的合作与发展之路，而且还在应对重大突发性全球危机方面，展现出区域合作的独特价值。

刘军巡视员表示，上合组织自成立以来，有力地推动了成员国在经贸、互联互通、抗击疫情等领域合作。当前中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，将为上合组织各国提供更广阔市场和发展机遇。

上合组织历任秘书长张德广（中国）、努尔加利耶夫（哈萨克斯坦）、伊马纳利耶夫（吉尔吉斯斯坦）、梅津采夫（俄罗斯）、阿利莫夫（塔吉克斯坦）在开幕式上深情回忆上合组织发展历程，认为上合组织树立了多边外交创新合作的典范，坚信上合组织发展前景广阔，对上合组织寄以美好祝愿。

2021上合组织蓝皮书《上合组织20年：成就与经验》在本次开幕式举行发布仪式。本书由中国上海合作组织研究中心编写，徐步主编、邓浩执行主编。同时本次开幕式发布了由上海政法学院欧亚研究所所长李新组织编写的上合组织研究报告《上合组织20年：成就、问题与前景》。

在全体会议环节，与会专家学者们围绕上合组织20年成就与经验、中国与上合组织、上合组织20年问题与解决、当前国际格局下上合组织前景与展望等议题进行了深入研讨和交流。

(责编：于洋、刘慧)