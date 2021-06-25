新华社莫斯科6月24日电 俄罗斯国防部24日说，俄军完成了在太平洋中部远海海域的一次大规模军事演习。此次演习主要针对假想敌的潜艇、航母打击群和重要基础设施目标进行攻击演练。

据俄罗斯媒体当天援引俄国防部消息报道，此次大规模军事演习于6月7日开始，在距千岛群岛东南约2500海里的太平洋中部海域进行了30多场实战演练。俄太平洋舰队20多艘舰艇、该舰队海军航空兵以及空天军20余架飞机参演。演习课目包括反潜、防空、护航、远程兵力调度以及对重要目标实施联合打击等。

报道说，在演习期间，俄太平洋舰队“瓦良格”号导弹巡洋舰、“沙波什尼科夫元帅”号反潜舰与空天军飞机一同对假想敌重要目标发动打击。三架图-95MS战略轰炸机从堪察加机场起飞，在米格-31BM战斗机的护航下，模拟使用巡航导弹对指定目标实施打击，并在太平洋上空完成空中加油后安全返回机场。此外，数架图-22M3战略轰炸机从堪察加机场起飞，完成对假想敌航母打击群实施攻击的任务。

俄海军总司令尼古拉·叶夫梅诺夫24日表示，对俄罗斯在距本国海岸线4000公里以外的水域进行军演，人们不应感到吃惊。随着俄海军力量的增强、新舰艇的入役，俄海军正在制定新的海上作战方式。

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