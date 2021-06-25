人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

俄罗斯在太平洋中部举行远海军事演习

2021年06月25日08:53 | 来源：新华社
小字号

新华社莫斯科6月24日电 俄罗斯国防部24日说，俄军完成了在太平洋中部远海海域的一次大规模军事演习。此次演习主要针对假想敌的潜艇、航母打击群和重要基础设施目标进行攻击演练。

据俄罗斯媒体当天援引俄国防部消息报道，此次大规模军事演习于6月7日开始，在距千岛群岛东南约2500海里的太平洋中部海域进行了30多场实战演练。俄太平洋舰队20多艘舰艇、该舰队海军航空兵以及空天军20余架飞机参演。演习课目包括反潜、防空、护航、远程兵力调度以及对重要目标实施联合打击等。

报道说，在演习期间，俄太平洋舰队“瓦良格”号导弹巡洋舰、“沙波什尼科夫元帅”号反潜舰与空天军飞机一同对假想敌重要目标发动打击。三架图-95MS战略轰炸机从堪察加机场起飞，在米格-31BM战斗机的护航下，模拟使用巡航导弹对指定目标实施打击，并在太平洋上空完成空中加油后安全返回机场。此外，数架图-22M3战略轰炸机从堪察加机场起飞，完成对假想敌航母打击群实施攻击的任务。

俄海军总司令尼古拉·叶夫梅诺夫24日表示，对俄罗斯在距本国海岸线4000公里以外的水域进行军演，人们不应感到吃惊。随着俄海军力量的增强、新舰艇的入役，俄海军正在制定新的海上作战方式。

(责编：崔译戈、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部