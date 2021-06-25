苏菁菁

自拜登上任以来，部分美国媒体和评论者认为“多边主义”正在取代特朗普时期的“美国优先”。但从近期拜登欧洲行前的署名文章，到七国集团（G7）发布的荒谬公报可知，这种想法过于乐观。

美国所谓的多边主义，不过是根据意识形态划分的“小圈子”。这个“小圈子”充满着封闭性和针对性，是典型的伪多边主义，不利于世界的和平与繁荣。

从竞选时宣称把人权作为其外交政策的中心原则，到外交政策演说中不断提及的“价值观”，再到向中国“泼脏水”的G7公报，拜登政府越来越强调价值观和社会制度的异同，并据此划分阵营。这种典型的价值观外交，以宣扬普世价值为内核，不仅忽视了其他国家和人民选择发展道路的主动性，更让傲慢与“优越”人为割裂了国际社会。

同时，这种基于价值观划分的“小圈子”还具有明显的针对性。从打造美日澳印的“四方安全对话”到打造排华“弹性供应链”，再到全球基础设施计划，美国不断拉拢盟友形成“遏华圈”。特朗普执政的四年给美国国内社会和盟友体系留下了深刻的裂痕，为了弥合和强化国内与国际盟友的价值认同，中国成为了拜登政府的靶心。

但即便这样，美国所打造的“遏华圈”也并非铁板一块。德国总理默克尔在会前表示，如果在气候变化和生物多样性等问题上撇开中国，那将永远找不到解决方案。法国总统马克龙则在会后指出，G7并非一个仇视中国的俱乐部，而是希望与中国一道应对所有世界议题，而中国也准备好与我们共同努力。中国和欧洲都是当前世界的重要力量，双方不仅在经贸领域关系密切，在环境气候、数字领域也具有广泛的合作前景。而美国忽略盟友诉求，强行要求其选边站，实则是伪多边主义，本质是唯我独尊、强权政治。

不仅如此，美国甚至以自身利益为基准破坏国际秩序，阻挠联合国行动。在本轮巴以冲突中，拜登政府称“支持以色列的自卫权”，三次阻止安理会通过呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明。这种基于自身亲疏利好的“拉偏架”行为让安理会无法采取行动，联合国难以发挥效用，更让巴以和平进程受阻，人道主义危机加剧。

以多边之名行单边之实、干涉之实、霸权之实，美式多边主义并未以和平作为出发点，而是人为制造着分裂，挑战着全球的稳定和繁荣。墨西哥外长埃布拉德曾说，“多边主义不仅是一种选择，更是一种需要”。世界彼此相连，世界需要真正的多边主义。

近年来，中国始终坚持并诠释着真正的多边主义。从共建“一带一路”到倡导建立亚投行，中国坚持着开放包容；从支援全球抗疫到推动解决巴以冲突，中国坚持着协商合作；从碳达峰、碳中和的目标到“支持非洲发展伙伴倡议”，中国坚持着与时俱进。中国一份份优秀的答卷让世界看到了多边主义的真正内涵。未来，中国将继续举起多边主义的火炬，携手各国，构建人类命运共同体。

(责编：张信凤、常红)