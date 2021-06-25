新华社莫斯科6月24日电 俄罗斯外交部网站24日发布消息说，俄外交部当天召见英国驻俄大使德博拉·布龙内特，就英国海军“保卫者”号驱逐舰在黑海海域侵犯俄边界一事提出强烈抗议。

消息说，俄外交部当天就英国海军驱逐舰在黑海海域侵犯俄罗斯边界及其挑衅和危险行为向布龙内特提出强烈抗议。俄方认为，英方此举粗暴违反了1982年《联合国海洋法公约》。俄方警告，如再次出现类似挑衅行为，一切可能后果将由英方承担。

另据俄罗斯媒体报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，英国驱逐舰在黑海海域侵犯俄边界的行为是蓄意挑衅和有准备的，英方此举违反国际法，是不可接受的。俄方将严格依照国际法行事，对挑衅行为采取强硬立场。

俄罗斯国防部23日说，英国海军“保卫者”号驱逐舰当天中午在黑海西北区域活动时越过俄罗斯边界，俄黑海舰队与俄联邦安全局为制止其侵犯边界行为，被迫开火警告将其驱离。英国国防部当天发表声明，否认英国军舰在黑海遭俄方开火驱逐，并称该舰当时“正遵循国际法无害通过乌克兰领海”。

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