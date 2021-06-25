人民网华盛顿6月24日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，美国佛罗里达州迈阿密一座12层海滨公寓大楼于6月24日凌晨出现部分倒塌，已造成至少1人死亡、10人受伤、99人下落不明。当地官员表示，搜救工作可能需要几天甚至一周的时间，由于大楼有可能进一步倒塌，这一过程变得更加艰巨。

迈阿密戴德县消防救援局助理局长雷德·贾达拉对记者们说，急救人员当地时间大约凌晨1点半接到报警后赶到位于瑟夫塞德市的现场。他说，这座楼房的东北角倒塌，涉及大约55个住房单元。救援人员从没有坍塌的部分转移走了35人，从倒塌的部分救出了2人。

瑟夫塞德市长查尔斯·伯克特说，两名受害者被送往一家当地医院，其中一人被宣布死亡。伯克特说，他被告知大楼坍塌部分住满了住户，他预计死亡人数会上升。早些时候，伯克特对记者们说，很难想象这座建于上世纪80年代的公寓大楼为何会倒塌。他说：“楼房不会自己倒下。”

据悉，这座公寓大楼建于1981年，目前正在进行重新认证，楼顶的修缮工作正在进行中。公寓业主协会于4月获得了屋顶施工项目的许可。建筑专家表示，像这样的灾难性故障是极不寻常的。

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