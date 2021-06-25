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中国代表在人权理事会指出西方国家侵犯移民人权问题

2021年06月25日08:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月24日电 （记者张朋辉）6月23日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使在联合国人权理事会第47次会议与移民权利问题特别报告员对话时发言表示，中方对美国、欧盟、英国、澳大利亚、加拿大等侵犯难民、移民权利的行径表示严重关切。

蒋端表示，有关国家将移民长期羁押在条件恶劣的移民拘留中心，缺乏食物、水、医疗卫生等基本服务，导致大量移民非正常死亡。新冠疫情期间，这些移民拘留中心成为疫情“重灾区”。中方尤其关切美国采取“骨肉分离”做法，强行将移民儿童与其父母分开，许多儿童最终与其父母、家人失散，酿成人间惨剧。有的国家将移民关押在离岸拘留中心并进行虐待。有的国家将移民拘留中心交给私营机构运营，导致虐待、过度使用武力等事件经常发生，严重侵犯移民人权。

蒋端表示，中方呼吁人权理事会、人权高专办和移民权利问题特别报告员持续关注全球各地移民拘留中心侵犯人权现象，督促有关国家立即停止在移民拘留中心侵犯人权的行为，关闭所有离岸拘留中心，立即停止“骨肉分离”做法，切实尊重和保护移民特别是移民儿童权利。

(责编：于洋、常红)

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