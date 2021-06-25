新华社莫斯科6月23日电（记者鲁金博）明斯克消息：“中国共产党的100年”图片展23日在位于白俄罗斯首都明斯克的伟大卫国战争历史博物馆开幕。

本次展览以中国共产党伟大历程为主线，共展出180余幅照片和近2万字说明，展现中国共产党领导中国人民实现民族独立、人民解放、国家富强和人民幸福生活的光辉历程。

白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫、国民会议代表院副主席米茨克维奇以及白各界人士和驻白使团代表200余人出席开幕式。

斯诺普科夫在致辞中热烈祝贺中国共产党成立100周年。他表示，中国共产党是世界共产主义运动中理论与实践的先锋，我们为中国朋友成功实现全面建成小康社会的第一个百年目标而感到由衷高兴，衷心祝愿中国在实现第二个百年目标和建设人类命运共同体方面取得新的胜利，白俄罗斯愿同中方共同构建人类命运共同体并成为其和谐且不可分割的组成部分。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在致辞中全面介绍了中国共产党在百年奋斗中团结带领中国人民取得的伟大成就。他表示，中国将继续坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，为包括白俄罗斯在内的世界各国同中国互利合作提供更广的空间和更多的机遇。

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