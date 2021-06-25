人民网布鲁塞尔6月24日电 （记者张朋辉）6月24日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会第47次会议代表观点相近国家作共同发言，呼吁国际社会消除不平等，保障弱势群体权利。

陈旭表示，不平等是国际社会面临的重大挑战。新冠肺炎疫情进一步加剧了不平等，各国尤其是发展中国家的经济、社会和民生受到疫情严重冲击，落实2030年可持续发展议程取得的进展可能逆转，超过1亿人可能陷入贫困，贫穷和弱势群体受到影响最大。

陈旭表示，我们支持将消除不平等作为联合国工作的优先事项，呼吁人权理事会、人权高专办等在此方面发挥积极作用。多边人权机制应更好重视经社文权利和发展权，同联合国其他机构一道推动落实2030年可持续发展议程，加大减贫力度，实现以人民为中心的发展。为实现疫情后更好的复苏，各国应加强社会保障体系，采取有效举措保障教育、医疗、住房、体面工作等权利，加大对弱势群体的保护，让发展成果更多更公平地惠及所有群体，不让任何一个人掉队。

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