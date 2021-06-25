本报驻比利时记者 任 彦

欧盟委员会日前宣布正式启动对美国谷歌公司的反垄断调查。欧盟委员会公告称，此项调查旨在评估谷歌是否通过技术手段在线上广告领域打压竞争对手，调查重点是谷歌是否限制第三方公司获取用户数据，同时将数据留作己用，扭曲市场竞争。有分析认为，如果谷歌被确定违反欧盟竞争规则，可能面临巨额罚款。

“谷歌既收集广告数据、出售广告位，又充当在线广告中介，业务覆盖在线广告供应链所有环节。我们担心在线广告服务领域的其他企业难以参与公平竞争。”欧盟委员会主管数字化与公平竞争的执行副主席韦斯塔格表示，公平的竞争环境对供应链中每个参与者至关重要。欧盟委员会将研究谷歌的用户跟踪政策，确保其符合公平竞争的要求。

这是欧盟第四次对谷歌进行反垄断调查。2017年6月，欧盟委员会针对“谷歌购物”反垄断案作出裁决，对谷歌处以24.2亿欧元罚款。2018年7月，欧盟委员会判定谷歌采取“非法限制措施”加强其在搜索引擎方面的主导地位，对其处以43.4亿欧元罚款。2019年3月，欧盟委员会再次对谷歌处以14.9亿欧元罚款，理由是谷歌滥用主导地位，排挤互联网广告服务领域的竞争对手。

英国《金融时报》报道称，欧盟此前的调查主要集中在购物搜索广告、手机广告和广告合同上。在本次反垄断调查中，欧盟将首次直接调查在线广告的“黑匣子”——谷歌自动计算并向广告商和发布商提供广告位置和价格。分析人士表示，欧盟以往的罚款是基于公司的销售总额，上限为年收入的10%。财报数据显示，谷歌去年在线广告收入约为1470亿美元。据此估算，如果谷歌本次被确定具有垄断行为，或将面临上百亿美元的罚款。

对于欧盟的调查，谷歌日前在声明中回应称，将继续与欧盟委员会进行建设性接触。

今年以来，欧洲一些国家也对谷歌开展了相关调查。5月25日，德国联邦反垄断局表示，根据相关反垄断法规，对谷歌启动市场地位和数据处理条款两项调查。6月7日，法国竞争管理局对谷歌处以2.2亿欧元罚单，认定谷歌在线广告业务存在滥用市场主导地位的行为。6月，英国竞争和市场管理局对苹果公司和谷歌展开调查，以评估这两家公司对移动操作系统、应用商店和网络浏览器的控制是否会损害数字市场的竞争。

荷兰蒂尔堡大学竞争法和经济学教授达米安·杰拉丁对记者表示，在激烈的市场竞争和巨大的现实利益面前，完全寄希望于巨头企业自身的道德约束是不可行的，这些企业往往会利用其支配地位获取高额垄断收益。谷歌的垄断地位导致竞争减少，进而导致产品和服务质量下降。杰拉丁说：“如果政府不采取措施促进公平竞争，我们可能会错过下一波创新浪潮。”

（本报布鲁塞尔6月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)