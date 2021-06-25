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埃及开展苏伊士运河综合整治

本报驻埃及记者  黄培昭  沈小晓
2021年06月25日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及苏伊士运河管理局日前宣布，将对运河进行包括拓宽航道在内的综合整治，确保运河航行安全，避免货轮搁浅堵塞航道事件再次发生。

　　苏伊士运河自1869年正式通航以来，进行了多次拓宽、挖深和改造。初建成时，运河平均深度为8米，如今已经达到24米。苏伊士运河最近一次扩建是在2015年，包括新开凿35千米河道，拓宽和加深了37千米原有河道。扩建后，苏伊士运河的部分航道变为双向。

　　此次扩建工作更具有针对性。根据扩建计划，埃及拟进一步拓宽并加深航道。工程主要涵盖苏伊士市至大苦湖段约30千米航道，将在此前基础上继续加宽，最大深度从约20米加深至约22米。扩建完成后，苏伊士运河南段航道也将拥有双向通行的能力，通行效率将得到提高。埃及政府的目标是通过此次扩建，到2023年实现每日航行船舶数量由49艘提升至97艘，运河年平均收入由现在的53亿美元增长至133亿美元。

　　苏伊士运河管理局主席拉比耶表示，运河管理局目前还在加深和维护原运河上已有的等候区，建立更多新等候区，提高应对紧急情况的能力。埃及媒体报道说，相关部门将在水道沿线建立16个交通监控站，提供水上救护以及各种打捞救助服务。此外，苏伊士运河管理局还将提高包括挖泥机、拖船、快艇等在内的海事救助队伍的现代化水平。

　　苏伊士运河是欧亚非海路运输的重要通道。当地媒体认为，苏伊士运河的此次扩建改造无论对保障国际航道安全，还是确保埃及自身经济利益而言都至关重要。

　　（本报开罗6月24日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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