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中国代表敦促美国立即解除对其他国家的单边制裁

2021年06月25日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国6月23日电  第七十五届联合国大会23日举行全会，审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”议题。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，敦促美国立即解除对其他国家的单边强制措施。

　　张军表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，给各国特别是发展中国家的经济社会发展造成严重冲击。各国应本着人类命运共同体意识，携手抗击疫情，促进更好复苏，谋求共同发展。然而，个别西方国家大肆滥用单边制裁，践踏国际规则，破坏国际秩序，毒化国际关系。各国完全有权采取反制措施，对单边制裁予以坚决抵制和反击，有力捍卫自身合法权益。

　　张军指出，美国对古巴等国的单边强制措施与和平发展、合作共赢的国际潮流格格不入，违背2030年议程国际共识，伤害各国人民的生存权、发展权和各项基本人权，必须立即终止。令人遗憾的是，美国对古巴的经济、商业和金融封锁非但没有取消，近期还出现加剧之势。联合国大会已连续28年以压倒性多数通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，这代表了国际社会的正义呼声，必须得到切实执行。

　　此次会议还就古巴提交的“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议草案进行表决，以184票赞成、2票反对、3票弃权的压倒性多数通过了这项决议。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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