新华社亚的斯亚贝巴6月23日电 （记者汪平）中国驻非盟使团和联合国非洲经济委员会日前共同举办中非减贫合作视频会议，分享中国减贫经验。与会者认为，学习中国减贫经验，是非洲实现发展愿景的有效方法。

中国驻非盟使团、中国非洲研究院、联合国非洲经济委员会、非盟等机构代表出席会议。中国驻非盟使团团长刘豫锡说，中方将继续秉持人类命运共同体理念，积极开展国际减贫合作，履行减贫国际责任，做非洲减贫事业的有力推动者。在后疫情时代，中方将继续以多种方式向非洲国家分享减贫经验，帮助非洲国家制定更加合理有效的国家减贫战略。

联合国非洲经济委员会性别、贫困与社会政策司司长托科齐莱说，非洲推进实现《2063年议程》，十分有必要学习中国的成功经验，尤其是复制中国改革开放以来在减贫方面取得的成就。

非盟委员会贸易与工业委员阿尔伯特·穆昌加表示，当前非洲贫困问题严峻，面临食物能源短缺、资金外流等风险，中国减贫成就为深受贫困之苦的其他发展中国家注入强心剂，相信非洲大陆自贸区将为非洲减贫提供新动力，希望非中加强合作，将中国经验运用到非洲减贫事业中去。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）

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