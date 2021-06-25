庞之浩

6月17日，中国成功发射神舟十二号载人飞船，3名航天员顺利进入天宫空间站的天和核心舱，他们将在太空生活、工作3个月。

载人航天是航天技术向更高阶段的发展，能完成更复杂的太空开发工作，提高开发太空效率，进行多种科研和生产活动以及开展在轨服务。因此，载人航天的发展需要以多项尖端航天技术为基础。例如，在研制、发射空间站之前，必须先研制载人飞船或航天飞机等载人天地往返运输系统，掌握空间交会对接和太空行走等关键技术。迄今为止，只有俄罗斯、美国和中国独立掌握载人航天技术。

60年前，苏联航天员加加林成为首个进入太空的人；1969年，美国阿波罗11号飞船成功将2名航天员送上月面；2003年，中国跻身“世界载人航天俱乐部”，航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船飞向太空……截至2020年底，全球共发射载人及货运航天器658个；截至2021年4月24日，全球共有566名航天员被送上太空。

目前，中国的载人飞船“神舟”已达到世界第三代载人飞船的水平，并成功发射了新一代载人飞船试验船。俄罗斯也正在积极发展用途广、载人多、可重复使用的第四代载人飞船。此外，俄罗斯、美国、欧盟、日本和中国都发展了无人货运飞船。把人货分开进行天地往返运输，既能增加货物运载量，又可降低成本，满足空间站长期载人航天的需求。中国第一代货运飞船“天舟”的载货量为6.9吨，载货比达51%，这在世界现役货运飞船中是最大的。

空间站相当于一座宇宙中的“科研大厦”，可供多名航天员寻访、长期居住和工作。至今，人类已经建成10座空间站，目前在轨运行的国际空间站是技术最先进的第四代空间站。它由16个国家联合建造，是迄今为止世界上最大的航天工程，也是目前在轨运行的最大空间平台。

中国正在建造的空间站“天宫”，采用了具有世界先进水平的空间机械臂、大面积可展收柔性太阳电池翼、电推进系统、再生式生命保障系统等技术。其中，“天宫”的载荷支持效率已超过了国际空间站。

未来，载人航天还将向商业载人航天、星际式飞船、月球空间站、太空电梯等方向发展。随着人类在通信、遥感、材料、核动力等多个领域持续的技术攻关，重返月球、登上火星，建立可长期居住的月球和火星基地，都将从美好的愿望变为现实。载人航天探索永无止境，人类在面向星辰大海的征途中也永远不会停下脚步。

（作者为全国空间探测技术首席科学传播专家、北京空间科技信息研究所编审）

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)