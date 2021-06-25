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截至目前，中欧班列累计开行突破4万列，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲22个国家的160多个城市。图为6月8日在义乌西站拍摄的中欧班列茶叶专列。

新华社发

近日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室召开中欧班列统一品牌五周年工作座谈会。截至目前，中欧班列累计开行突破4万列，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲22个国家的160多个城市。

2011年3月，首列中欧班列披红挂彩，驶出中国重庆的火车站台，开往德国杜伊斯堡，拉开了中欧班列不断发展壮大的序幕；2016年6月，国家主席习近平在出访波兰期间，同波兰总统共同出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式。

驼铃声声，舟楫相望。中欧班列这支“钢铁驼队”已成为促进区域共同发展的桥梁纽带，为共建“一带一路”合作增添更多动能，为沿线国家人民带来更多福祉。

“与中国的紧密联系及蓬勃发展的商业燃起了新的希望”

10年前，欧洲最大内陆港所在地德国杜伊斯堡市，迎来了从中国重庆驶来的货运班列。在德国电视一台评论员戴维迪·扎琼茨看来，对于面临转型挑战的杜伊斯堡来说，“与中国的紧密联系及蓬勃发展的商业燃起了新的希望”。

煤炭及钢铁产业曾是杜伊斯堡及所在的鲁尔区的支柱产业。多年来，该地区面临产业结构调整的严峻挑战，中欧班列成为当地发展物流等现代服务业的“助推器”。杜伊斯堡经济促进局首席执行官拉斯姆斯·贝克表示，杜伊斯堡所在的德国北威州同中国合作紧密，目前约1200家中资企业落户当地，拥有上万名员工，其中与物流相关的大部分企业位于鲁尔区。共建“一带一路”为鲁尔区汽车、机械制造和钢铁产业提供了巨大历史机遇。“杜伊斯堡港可能是德国人常说的结构转型中最成功的故事之一。”德国对外关系委员会研究员雅格布·玛丽亚·佩佩说。

如今，杜伊斯堡市莱茵豪森区，曾经的钢铁厂已经变身为一座蓬勃发展的物流园，吊车正有条不紊地装卸中欧班列运输的集装箱。集装箱上，“中远集团”“中国铁路”等标志清晰可见。

作为中欧班列重要集散地，杜伊斯堡DIT货运场站运送集装箱的卡车，常常在货场外排起长队。为了处理日益繁忙的业务，场站新购置了20万平方米的土地，并招聘了更多货车司机。杜伊斯堡市中国事务专员约翰内斯·普夫卢格说，中欧班列为当地创造了超过6000个就业岗位。杜伊斯堡与中国日益频繁的交通往来如同“催化剂”，吸引了更多投资者。全球运输和物流公司德迅就是在2019年选择杜伊斯堡建立起欧洲最大的物流枢纽之一。

波兰罗兹也正经历相似的转变。2013年，中欧班列“蓉欧快铁”开通运行，将四川成都与罗兹紧密连接起来。借助中欧班列，波兰计划将老工业中心罗兹打造成本国最重要的交通运输枢纽。“罗兹的变化是中欧班列给波兰带来发展机遇和活力的最好例证。”波兰罗兹市副市长克日什托夫·皮翁特科夫斯基说。

“带动了大批相关产业发展，也吸引年轻人回到家乡”

就业率平均提高4.1%，是10年间中欧班列为节点城市带来的直接变化。根据山东大学国际问题研究院副院长、德国杜伊斯堡—埃森大学东亚研究所兼职研究员李远等学者的跟踪研究，物流业的繁荣拉动了汉堡、布达佩斯、马德里、华沙、马拉舍维奇、罗兹等节点城市多个行业发展，金融、公共服务等行业就业率平均增长4.8%。中欧班列运载的货物包含大量的中间产品和非本地消耗成品，加大了当地交通运输、仓储、批发、零售、租赁和商务服务业的需求，促进大量劳动力向节点城市汇聚。

在波兰与白俄罗斯交界的波兰小城马拉舍维奇，中欧班列正等待换轨。一批批货物将由此西行进入欧盟市场，或由欧洲运往中国。马拉舍维奇人口仅约4000人，曾是波兰重要陆路转运站，上世纪90年代后逐渐衰落。中欧班列的开行使这座边境小城重焕光彩，成为欧盟重要物流转运集散地。

“过去，年轻人大多到华沙等大城市寻找就业机会，马拉舍维奇的居民几乎只剩下老年人。中欧班列的运营带动了大批相关产业发展，也吸引年轻人回到家乡从事物流相关工作，进一步促进了马拉舍维奇场站的快速发展。”波兰铁路货运公司首席执行官瓦塞维茨说。

货物到达马拉舍维奇后，将在这里装卸，运至波兰罗兹、德国纽伦堡以及荷兰蒂尔堡等欧洲各大城市，并通过公路进行下一级分发。在中欧班列带动下，东欧物流市场发展向好，特别是波兰卡车业务线路得到拓展。德国哈根大学教授汉斯·施米尔指出，中欧班列促进了陆路多式联运的发展，即铁路与公路货运互通互利，共同提高陆路运输的总体效能和竞争优势。

“中欧班列为沿线各国带来了新的机遇和商业模式”

“渝新欧”“义新欧”“蓉欧”“郑欧”……10年来，中欧班列从“一条线”成为“一张网”，73条运行线路，编织出中欧商贸的美好图景。

在西班牙皮苏埃加河畔古城巴利亚多利德，中欧班列满载着当地特产的葡萄酒，驶向遥远的东方；在法国北部杜尔日港口，迪卡侬集团定制的中欧专列，装载有从中国采购的自有品牌运动产品，正在井然有序地卸货；在白俄罗斯首都明斯克，借着中欧班列发展的势头，80后中国小伙创业打造了当地数一数二的物流公司，并且在当地收获了爱情……疫情防控期间，中欧班列向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，有力保障了全球产业链供应链稳定。未来，中欧班列还将积极探索开行“人文班列”“旅游班列”。

高性价比的运输方式，让越来越多的欧洲民众，体验到中国的电商服务。据统计，近两年来，仅在波兰使用跨境电商购物的人数便增加了13%，超过1/4的波兰民众成为中国跨境电商平台的用户。一批批有海外仓需求的跨境电商、物流配套服务供应商以及数字化初创企业，逐渐在中欧班列节点城市聚集。

李远表示，中欧班列带来了外贸相关基础设施的改善，陆运节点城市呈现出类似港口城市的特征，带动了相邻区域就业率平均1.5%的增长。据悉，杜伊斯堡附近的克雷菲尔德、奥伯豪森等中小城市便受益于共建“一带一路”，将中欧班列视为经济发展的重要契机。

“我们运营中欧班列波兰段已经8年了，中欧班列相关业务占公司总业务比例超50%，大大超出我们的预期。”中欧班列波兰运营企业——哈特兰斯物流公司首席执行官菲利普·格泽拉克说：“中欧班列为沿线各国带来了新的机遇和商业模式，也让相关城市在欧盟物流运输中的地位不断提升。”

（本报北京、柏林、华沙6月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 14 版）

(责编：赵欣悦、白宇)