张汉晖

2013年3月23日，国家主席习近平访问俄罗斯时，在莫斯科国际关系学院发表演讲，首次提出推动构建人类命运共同体的重大倡议，深刻指出“人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。此后，构建人类命运共同体的思想体系不断完善、理论内涵不断充实，多次写入联合国、上海合作组织等国际组织文件，日益成为世界共识。

察势者明，趋势者智。当今世界，和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲。同时，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界不稳定性不确定性也显著上升。面临层出不穷的新威胁、新挑战，任何一国都无法独善其身，强权政治、单边主义只能加剧危机。只有推动构建人类命运共同体，实现共赢共享，才是解决问题的正确途径。

构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念。人类命运共同体理念蕴含中华传统文化“天下为公”“世界大同”的美好愿景，旨在建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，与和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值相契合，为世界指明了前进方向。

人类命运共同体理念倡导国家不分大小、强弱、贫富，主权和尊严必须得到尊重，内政不容干涉，都有权自主选择社会制度和发展道路。要推动各国权利平等、机会平等、规则平等。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力。

攥指可成拳，合力方致远。只有顺应和平发展、合作共赢的历史趋势，才能真正把各国人民凝聚起来。要坚定不移发展开放型世界经济，不能搞你输我赢、非赢即输、损人利己的排他性竞争。

当前，国际社会比以往任何时候更需要加强团结合作，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，改革和完善全球治理体系，反对强权政治和非法单边制裁，反对借人权问题干涉别国内政。基于小圈子搞集团政治、以意识形态划线打压不同发展模式的行径必将遭到各国人民唾弃。

在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系达到前所未有的高度。中俄不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系，彻底摒弃了意识形态和地缘政治羁绊，堪称当代大国关系和邻国关系的典范。中俄秉持“四个相互坚定支持”共识，共同维护两国的核心利益，积极推动世界多极化和国际关系民主化。两国积极推进“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作、与大欧亚伙伴关系协同发展，为区域一体化和世界经济复苏提振信心。中俄共同抵制政治病毒，维护二战胜利成果和国际公平正义，坚决捍卫真正的多边主义，成为动荡世界中的重要稳定力量。

今年是中国共产党成立100周年，也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。双方将全面落实两国元首共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更高起点、更大范围、更深层次上推进中俄合作。

人类命运共同体理念凝聚着世界力量。中俄团结如山，友谊牢不可破。中俄新时代全面战略协作伙伴关系，正成为构建人类命运共同体的重要依托和动力。中国愿同俄罗斯及世界各国一道，携手构建人类命运共同体，共创光辉灿烂美好的未来。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)