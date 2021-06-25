据新华社北京6月23日电 国务委员兼外长王毅23日在北京主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别视频会议。本次会议主题为“加强抗疫合作、促进经济复苏”，包括哥伦比亚总统杜克在内，共有29个国家的副总理、外长等政要以及联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执秘阿利斯夏巴纳、联合国开发计划署署长施泰纳、联合国拉美经委会执秘巴尔塞纳等国际组织代表与会。

王毅首先宣读了习近平主席书面致辞。

王毅在发言中表示，中国愿同各方携手努力，继续高质量共建“一带一路”。为此中方提出继续深化疫苗国际合作、继续加强互联互通合作、继续推动绿色发展合作、继续推进区域及全球自由贸易四点建议。中方愿与亚太各国推动“一带一路”高质量发展，为构建亚太命运共同体和人类命运共同体作出更大贡献。

哥伦比亚总统杜克表示，哥方赞赏中方倡议将疫苗作为服务全人类的全球公共产品，认为疫苗合作符合各国共同利益，不应在任何情况下设置政治、经济、融资壁垒。

与会代表支持中方召开此次会议，认为这次会议有助于各方在应对全球性挑战中深化合作，有助于推动“一带一路”国际合作取得新的进展。

会议发布了29国共同发起的“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议和绿色发展伙伴关系倡议。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 03 版）

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