6月23日，中国政府向科特迪瓦政府援助的新冠疫苗运抵阿比让。图为当天，在科特迪瓦阿比让国际机场，中国援助的新冠疫苗从飞机上卸下。

新华社记者 郑扬子摄

4款疫苗列入可供对外出口新冠疫苗产品清单

新华社北京6月22日电 （记者于佳欣）商务部等4部门22日发布公告，将4款已在国内获批附条件上市的疫苗列入可供对外出口的新冠疫苗产品清单，并表示支持列入清单的中国疫苗生产企业以自营方式组织出口，清单将根据国家药监局审批上市情况适时动态调整。

为进一步支持各国抗击疫情、全面扩大疫苗国际合作，商务部会同工业和信息化部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于公布可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单的公告》。其中，国药中生北京公司、北京科兴中维公司、康希诺公司、国药中生武汉生物制品研究所有限责任公司的4款疫苗被列入清单。

商务部外贸司司长李兴乾说，此次列入清单的4款疫苗均已在国内获批附条件上市，其中国药中生北京公司、北京科兴中维公司的两款疫苗已列入世卫组织紧急使用清单。上述疫苗产品已在中国国内大规模接种，并在全球上百个国家获批使用。该清单也将根据国家药监局审批上市情况适时动态调整。

李兴乾说，中国政府发布可供对外出口的疫苗产品清单，是彰显中国疫苗全球公共产品属性、促进国际抗疫合作的有力举措。

“为确保疫苗产品质量与安全，提高贸易效率，我们支持列入清单的中国疫苗生产企业以自营方式组织出口，集中精力增加产品供应、稳定市场预期，让各国特别是发展中国家都能用得上、用得起疫苗。”李兴乾说，同时将一如既往支持中国疫苗生产企业与世卫组织“新冠疫苗实施计划”加强合作，支持对外开展疫苗联合研发与合作生产。

李兴乾表示，商务部将会同相关部门为各国从中国采购疫苗提供支持和协助，以实际行动助力疫苗成为全球公共产品、助力全球早日战胜疫情、推动构建人类卫生健康共同体。

据悉，“新冠疫苗实施计划”是包括世卫组织在内的多个国际合作机制和机构共同发起的一项计划，旨在促进疫苗公平可及性。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)