新华社北京6月24日电 在中国共产党迎来建党百年之际，世界多国政党政要和友好人士纷纷致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党的光辉历程和伟大成就，希望同中国共产党进一步加强交流合作。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫向习近平总书记和中国共产党致以热烈祝贺，表示中国共产党领导中国坚持奉行独立自主的和平外交政策，为推动人类进步事业发挥了巨大作用。习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念具有重大意义，为人类发展进步指明了方向，赢得国际社会广泛认同。

埃塞俄比亚繁荣党主席、政府总理阿比向习近平总书记和中国人民致以最诚挚的祝贺，表示中国共产党领导中国人民坚定走符合中国国情的发展道路，在改善人民生活和实现民族复兴方面取得巨大成就，中国共产党的成功经验值得世界各国学习借鉴。

尼日尔全国发展社会运动主席、国民议会议长奥马鲁表示，在习近平总书记和中国共产党领导下，中国夺取脱贫攻坚战全面胜利，并开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，包括尼日尔在内的非洲各国期待同中国深化互利共赢的友好合作关系。

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫表示，中国共产党自成立以来，克服各种风险和挑战，始终沿着建设繁荣的社会主义国家的道路阔步前进。俄中两国在重大国际问题上立场相近，成为维护世界和平和全球安全的坚强保障。俄中执政党机制化交流合作势头强劲，成为世界政党间平等、互信、合作的典范。

苏里南大众解放发展党主席、副总统布伦斯韦克表示，一百年来，中国共产党团结带领中国人民取得举世瞩目的成就，为世界和平与繁荣作出巨大贡献，赢得了国际社会的高度赞誉。

印尼民族觉醒党总主席、国会副议长穆海敏表示，中国共产党自成立之日起，一直致力于实现中华民族和中国人民追求发展进步的政治愿景，成功制定各项内外政策，使中国在各领域都取得突破性成就。民族觉醒党对同中国共产党保持良好合作关系深感荣幸，希望从中国共产党的伟大成功中借鉴宝贵经验。

泰国为泰党主席颂蓬表示，在习近平总书记和中国共产党领导下，中国各领域取得跨越式发展，特别是在新冠肺炎疫情暴发后迅速控制疫情，实现经济强劲复苏，这些成就令世人瞩目。

巴基斯坦人民党联合主席、前总统扎尔达里表示，在抗击疫情过程中，中国共产党展现出强大的领导力，中国特色社会主义制度展现出令人赞叹的韧性和力量。习近平总书记领导中国在全球事务中发挥积极重要作用，为世界其他国家树立了典范。

尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利表示，中国共产党的百年发展道路，是不断实践和发展马克思主义、推进社会主义理论和实践创新的光辉历程。中国共产党领导中国人民成功进行改革开放，中国特色社会主义不断走向繁荣强盛，成为世界社会主义运动的亮丽旗帜。

阿尔及利亚民族解放阵线党总书记布阿吉表示，一百年来，中国共产党带领中国走上现代化道路，中国在政治、科学、文化、工业、技术等各领域实现了巨大进步，成为全世界钦佩、赞赏与尊敬的国家。

葡萄牙共产党总书记德索萨表示，中国共产党领导中国实现经济社会文化各领域蓬勃发展，在世界舞台上发挥日益重要的作用。我们十分钦佩中国共产党取得的百年辉煌成就，由衷祝愿中国共产党在社会主义建设道路上继续取得更大成功。

此外，发来贺电或贺函的还有法国前总理拉法兰，罗马尼亚蒂图列斯库欧洲基金会主席、前总理讷斯塔塞，俄罗斯联邦公众院主席米赫耶娃，尼泊尔人民社会主义党中央委员会主席亚达夫，巴西社会民主党主席阿劳若，波兰社会党主席科涅池内，瑞士共产党总书记阿伊，丹麦自由党总书记胡特迈尔，德国社民党主席博尔杨思，法国团结进步党主席舍米纳德，柬埔寨柬中友好协会主席艾森沃，日本日中协会会长野田毅，马来西亚“一带一路”委员会会长蔡宝强，英国保守党不列颠俱乐部主席布雷德肖等。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)