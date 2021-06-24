新华社北京6月24日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平23日向“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议发表书面致辞。亚太区域多国人士认为，习近平主席的书面致辞表明，中方将同各方一道，建设更加紧密的“一带一路”伙伴关系，坚持走团结合作、互联互通、共同发展之路，不断为全球抗疫合作和经济复苏作出新的贡献，持续向国际社会传递信心和力量。

老挝政府总理顾问、国家工商会副会长瓦莉高度认同习近平主席强调的坚持走团结合作、互联互通、共同发展之路的主张。瓦莉说，中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目中老铁路建成后，有助于老挝融入区域和全球产业链，还将促进地区国家经济发展。老中两国合作抗疫、相互支持，两国作为命运共同体，将在卫生等领域不断扩展合作。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所主任哈立德·拉赫曼说，习近平主席的书面致辞表明，中国致力于建立合作共赢的伙伴关系。“一带一路”建设路线图明确清晰，“一带一路”倡议通过基础设施建设、大型投资项目，创造了大量就业机会，使互联互通成为现实。

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄表示，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议在多方共同努力下，取得丰硕成果，成为广受各国认可的繁荣发展之路。中国创新发展成果与新一轮发展红利正不断惠及世界，为改善民生创造了新机遇。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫表示，正如习近平主席所说，共建“一带一路”倡议旨在传承丝绸之路精神，携手打造开放合作平台，为各国合作发展提供新动力。“一带一路”倡议开启了中亚国家与中国互联互通、合作共赢的新时代。尽管全球遭受新冠疫情冲击，但中亚和中国各领域合作稳步推进，共建“一带一路”继续前行。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，习近平主席在致辞中指出，中国进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，为“一带一路”合作伙伴提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。这对参与共建“一带一路”的亚太区域国家来说，是非常及时的利好，带来后疫情时代重振地区和全球经济所需的新希望和新机遇。

哈萨克斯坦首任总统图书馆副馆长铁木尔·沙伊梅尔格诺夫说，在“一带一路”框架下的合作能够快速适应国际形势变化，帮助各方克服新冠疫情带来的不利影响，哈方将中国的发展与“一带一路”倡议视为地区发展的机遇。

“中蒙友好贡献奖”获得者、蒙古国青年汉学家巴特尔夫表示，“一带一路”合作将促进相关国家基础设施建设，促进贸易和交通发展，为经济增长创造有利条件。蒙古国是这一倡议的积极参与者和坚定合作伙伴，共建“一带一路”将推动蒙古国经济社会发展。

智利瓦尔帕莱索大学公共管理学院学者毛里西奥·罗德里格斯表示，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议让亚太区域继续保持紧密合作，此次高级别会议的召开再次凸显多边合作的潮流。各方在“一带一路”合作框架下保持沟通、加强合作，这在疫情期间格外重要。“一带一路”倡议为全球合作抗疫作出重要贡献，也将继续推动亚太区域国家间保持紧密合作。

柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里十分赞同习近平主席强调的共同推动构建人类命运共同体等主张。涅占达里认为，“一带一路”倡议对加强多边主义、深化伙伴关系以及合作应对跨国卫生健康难题等具有重要意义，参与共建“一带一路”的国家一致认同合作共赢和共同推动构建人类命运共同体的重要性。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，在当前全球疫情依然严峻的形势下，沿线各国对推进“一带一路”倡议和相关项目仍然高度支持和重视，“健康丝绸之路”“数字丝绸之路”等建设得到了加强。未来各方还将加强在可再生能源、科技、数字经济、公共卫生等领域的合作。

哥伦比亚对外大学学者戴维·卡斯特里利翁认为，在疫情依然肆虐的当下，“一带一路”倡议促进各方紧密合作，分享有益经验和做法，共谋发展。这一倡议开放包容，倡导多边合作，将有利于全球走出疫情阴霾并实现经济复苏。（参与记者：倪瑞捷、蒋超、明大军、蔡国栋、林昊、毛鹏飞、李晓渝、张继业、高春雨、阿斯钢、章建华）

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