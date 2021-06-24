新华社北京6月24日电（记者梅常伟）国防部24日举行例行记者会，国防部新闻发言人任国强就中俄两军关系、军校招生等回答记者提问。

组织驻华武官参观“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览

任国强介绍，为向外国驻华武官介绍中国共产党百年光辉历程、百年伟大成就，中央军委国际军事合作办公室会同外交部24日组织外国驻华武官赴中国共产党历史展览馆，参观“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览，来自近70个国家的驻华武官参加。

任国强说，许多国家驻华武官对中国共产党成立100周年致以祝贺，表示通过观展对中国共产党的历史有了更深的了解，愿进一步加强与中国军队的交流与合作，为服务各自国防和军队建设、促进共同发展作出新的更大的贡献。

搞“台独”就意味着战争

任国强说，台湾是中国不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政。中方坚决反对美台任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美方借台湾问题搞“以台制华”，坚决反对台湾方面“挟美自重”搞“以武拒统”。

任国强说，中国实现完全统一是历史必然，中华民族实现伟大复兴是大势所趋，海峡两岸和平稳定是人心所向。“台独”是走不通的绝路，搞“台独”就意味着战争。美方应充分认识到，中国的发展壮大是任何势力都阻挡不了的。美方应遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台军事联系。民进党当局必须清醒意识到，台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴。任何妄图“倚美谋独”的分裂行径都注定失败。

任国强说，解放军近日出动多型飞机在台海地区组织演训活动，是对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。解放军将坚决履行维护国家主权和领土完整、保卫国家安全的神圣职责。

中俄两军各领域交流合作日益深入

任国强说，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系全方位发展、全天候运行。中俄两军各领域交流合作日益深入，为两国关系不断充实战略内涵。新冠肺炎疫情发生以来，两军克服疫情影响，保持顺畅战略沟通，成功组织系列重要活动，在抗疫领域开展友好交流合作。

任国强表示，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，对于中俄两国具有特殊重要意义。中国军队愿与俄方一道，坚定不移沿着两国元首指明的方向前进，密切战略协作，深化务实交流，为中俄国家发展、民族振兴、人民幸福作出新贡献。

军校招生均应达到各省本科一批录取最低控制线

任国强介绍，根据今年军队院校招生计划，共有27所院校招收普通高中毕业生1.3万余人，其中军委直属院校1所、陆军10所、海军5所、空军4所、火箭军1所、战略支援部队2所、武警部队4所。

任国强说，招收普通高中毕业生标准条件有新的变化，今年起，全军院校招生（含武警）均应达到各省本科一批录取最低控制线，考生在高中阶段体质测试成绩应达及格以上。

任国强介绍，招收士兵学员的主要变化是，考学对象历年年度考核结果应当达到称职以上等次、历年个人年度军事训练成绩应当达到良好以上。在战区级以上单位认定的重大军事行动中获得表彰奖励、参加一线抗疫、执行维和以及护航等任务的考生享受相应加分和年限放宽政策。

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