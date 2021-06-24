新华社北京6月24日电（记者于佳欣、王雨萧）中国24日在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚对自中国进口相关产品采取的“双反”措施。商务部新闻发言人高峰表示，中方反对滥用贸易救济措施的行为，希望澳方采取切实行动，纠正错误做法。

高峰是在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示的。6月24日，中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施，在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

高峰介绍，澳方于2019年对自中国进口的铁道轮毂、风塔分别采取或延长反倾销措施，于2020年对自中国进口的不锈钢水槽延长反倾销和反补贴措施。在这三起案件中，澳方认定倾销与补贴的做法涉嫌违反世贸组织《反倾销协定》和《补贴与反补贴措施协定》。

对此，高峰表示，当前，世贸组织面临前所未有的挑战。中方反对滥用贸易救济措施的行为，这不仅损害中国企业的合法权益，也损害世贸组织规则的严肃性与权威性。

高峰强调，中方希望通过将澳方有关反倾销反补贴措施诉诸世贸组织争端解决机制，既维护中国企业的合法权益，同时也维护多边贸易体制和世贸组织的权威性有效性。希望澳方采取切实行动，纠正错误做法，避免对相关产品贸易的扭曲行为，尽早使相关贸易回到正常轨道。

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