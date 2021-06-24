新华社北京6月24日电 俄罗斯国防部23日发布消息说，俄罗斯黑海舰队与俄联邦安全局当天为制止英国驱逐舰侵犯俄罗斯边境，被迫开火警告将其驱离。

消息说，英国海军“保卫者”号驱逐舰23日中午在黑海西北区域活动时越过俄罗斯边界，俄边防军舰随后开火警告，苏-24M飞机向英国驱逐舰航行方向投掷航空炸弹。英国驱逐舰在黑海舰队与俄联邦安全局的联合行动下驶离相关海域。

俄外交部新闻发言人扎哈罗娃当天在新闻发布会上表示，俄罗斯将本次事件定义为英国的无礼挑衅、严重违反国际法和俄罗斯法律，俄外交部将召见英国驻俄大使。

英国国防部新闻办公室23日发布两则声明，否认英国军舰在黑海遭俄方开火驱逐。一则声明说，英国军舰在黑海没有遭遇俄方开火示警，当时这艘英国军舰“正遵循国际法无害通过乌克兰领海”。

另一则声明说：“我们相信俄方当时正在黑海开展射击演习，并就这一演习发出预警。没有人向英国军舰开火，我们不认同炸弹落在英国军舰航线上的说法。”

据报道，由乌克兰和美国主导的本年度“海上微风”联合军事演习将于6月28日至7月10日举行，多个北大西洋公约组织成员国参加。俄驻美大使馆23日呼吁美方不要同乌克兰在黑海举行军演，并称“海上微风”联合军事演习带有明显挑衅性质，将增加在黑海发生意外事件的风险。（参与记者：张代蕾）

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