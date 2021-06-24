新华社北京6月24日电 国家主席习近平6月24日同斐济总理姆拜尼马拉马通电话。

习近平指出，斐济是最早同新中国建交的太平洋岛国。建交46年来，中斐关系得到了巨大发展，重要的一条经验是双方始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方尊重斐济自主探索适合本国国情的发展道路，愿同斐方一道，推动中斐全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民，共同维护发展中国家共同利益。

习近平强调，新冠肺炎疫情发生后，中斐同舟共济，携手抗疫，两国友谊和合作持续深化。中方愿为斐方抗击疫情继续提供疫苗等支持，将设立中国－太平洋岛国应急物资储备库，帮助斐济等岛国提升应对重大公共卫生事件和自然灾害的能力。中方愿同斐方加强战略对接，共建“一带一路”，深化贸易投资、基础设施、交通通信、旅游等领域合作，继续实施好菌草、农业技术合作等项目，助力斐济经济社会发展。中方将继续支持斐方提高应对气候变化能力。

姆拜尼马拉马表示，热烈祝贺中国共产党成立100周年。在习近平主席远见卓识和坚强领导下，中国取得伟大发展成就，在世界上发挥着重要领导作用。感谢中方为斐方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持。斐方坚定奉行一个中国政策，在涉台、涉港、涉疆等问题上秉持客观公正立场，不会做损害中方利益的事情。斐方愿同中方加强交往，深化互利合作，密切在国际事务中的沟通协作。共建“一带一路”前景广阔，将为斐中合作带来重要机遇，斐方将继续积极参与。

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