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习近平同塞尔维亚总统武契奇通电话

2021年06月24日18:50 | 来源：新华网
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新华社北京6月24日电 国家主席习近平6月24日同塞尔维亚总统武契奇通电话。

习近平指出，塞尔维亚人民是重情义的民族，中塞“铁杆情谊”弥足珍贵，值得我们坚定维护、世代弘扬。当前，中塞两国都面临新的机遇和挑战，中方愿同塞方一道，从战略高度和长远角度看待和发展双边关系，让中塞友好关系历久弥坚。

习近平强调，我们要在维护各自国家主权和安全的努力中相互坚定支持。中方支持塞尔维亚人民根据本国国情选择的发展道路。双方要加快推进高质量共建“一带一路”，培育合作新增长点，共享机遇、共谋发展。要携手应对新冠肺炎疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战。只要塞方有需要，中方愿继续为塞方抗疫提供帮助。要在多边事务中加强协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际法和国际关系基本准则，践行真正的多边主义。要落实好中国－中东欧国家领导人峰会共识和成果，推动中国－中东欧国家合作不断得到新发展。

武契奇表示，热烈祝贺中国共产党百年华诞。在中国共产党领导下，中国取得了举世瞩目的伟大成就，实现了国家富强，成为促进世界和平和发展的重要力量。我坚信，中国共产党将继续带领中国人民沿着中国特色社会主义道路阔步前进。中国是塞尔维亚伟大的朋友，塞中关系目前处于历史最好水平，塞方对塞中“铁杆情谊”感到自豪。中方为塞方抗击新冠肺炎疫情提供了宝贵援助，深化和巩固了传统友谊，希望在疫苗等方面继续加强合作。塞方愿积极参与共建“一带一路”，扩大各领域务实合作。塞方坚定支持并将继续积极推动中国－中东欧国家合作。祝塞中友谊万古长青！

(责编：苏缨翔、杨牧)

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