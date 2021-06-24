人民网北京6月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

拉通社记者：国际社会再次对美国对古巴的封锁说“不”。中方对此有何评论？

赵立坚：联合国大会已连续29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”的有关决议，敦促所有国家遵守《联合国宪章》和国际法准则，撤销或废除任何形式具有“治外法权”效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人的合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施。

令人遗憾的是，多年来这些决议未得到切实执行，美国对古巴的封锁至今仍未停止，近年还出现加强趋势。中方一贯主张尊重各国自主选择的社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其它手段对他国实施单边强制措施。

中方敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，这是国际社会的普遍呼声。希望美方按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同古巴发展正常的国家间关系，这符合美古两国人民的共同利益，也利于整个美洲地区的和平稳定。

总台央视记者：据报道，“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议昨天在北京举行，您能否介绍一下会议情况及成果？

赵立坚：6月23日，“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议以视频方式成功举行。习近平主席向会议发表书面致辞。王毅国务委员兼外长主持会议并作主旨发言。本次会议主题为“加强抗疫合作、促进经济复苏”。包括哥伦比亚总统杜克在内，共有29个国家政要以及联合国等6个国际组织代表与会。

会议达成六点共识：

第一，各方积极评价“一带一路”国际合作取得的进展，期待构建更紧密的伙伴关系，对接“一带一路”倡议与各方发展战略和规划。

第二，疫情大流行是当前最紧迫挑战，国际社会必须团结合作，共克时艰。

第三，进一步加强疫苗国际合作，推动疫苗作为全球公共产品在世界各国公平分配，反对疫苗民族主义，支持联合国系统在促进全球免疫方面所做努力，提高疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性。

第四，“一带一路”国际合作应把绿色发展放在突出位置，把建设绿色丝绸之路作为优先任务，在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域打造更多合作亮点。

第五，支持商品和人员跨境流动，支持各国继续推进贸易投资自由化便利化。

第六，加快落实联合国2030年可持续发展目标，支持和践行联合国倡导的多边主义。

此外，会议还发起两项合作倡议。一是“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性。二是“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，支持建设绿色丝绸之路，加强在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域合作，促进绿色、低碳、可持续发展。

彭博社记者：第一个问题，澳大利亚将就中方向澳葡萄酒征收反倾销税向世贸组织提起上诉。中方对此有何回应？第二个问题，美方拟以侵犯人权为由，禁止进口新疆生产的光伏产品。外交部对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中方已经多次就有关问题表明立场。具体情况请你向主管部门了解。我要强调的是，中方遵守世贸组织规则，一贯按规则办事。

关于第二个问题，中方对美方基于谎言和虚假信息制裁中国企业表示强烈谴责。

关于新疆存在所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是彻头彻尾的“世纪谎言”。美方以谎言为依据，滥用“实体清单”，打击新疆光伏产业，有关行径不仅违反国际贸易规则和市场经济原则，也破坏了全球产业链、供应链。从棉花到光伏，从农业到工业，美方以人权为幌子，不择手段打压新疆产业发展，损害的是新疆人民的生存权、发展权，也充分暴露出美方的真实目的不是关心事实和真相，也不是真正关心新疆人民，而是制造“强迫失业”“强迫贫困”，祸乱新疆、遏制中国发展。

我们也提醒美方，真正搞种族灭绝和强迫劳动的正是美国自己。美国政客还是多反省美国对印第安土著居民、塔尔萨非洲裔种族灭绝的历史，多想想如何解决国内层出不穷的种族矛盾和强迫劳动等人权问题吧。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

日本广播协会记者：今天，日本内阁官房长官加藤胜信在记者会上称，他对香港《苹果日报》停刊表示严重关切，并称这是香港言论和报道自由的倒退。中方对此有何回应？

赵立坚：日本个别政客公然插手香港事务和干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。我们表示强烈不满和坚决反对，绝不接受日方的谬论。

香港是法治社会，不是法外天堂。新闻自由不是免罪牌，反中乱港没有法外权。香港特区政府有法必依，违法必究，执法必严，得到香港民众的普遍欢迎和积极支持，有利于巩固和完善“一国两制”，有利于促进香港繁荣稳定。

法新社记者：还是关于《苹果日报》的问题。昨天英国政府称，该报停刊不仅是对香港言论自由的破坏，也表明香港国安法是用来惩罚异见人士，而非维护公共秩序。中方有何评论？

赵立坚：英方个别人一而再、再而三地公然干涉香港事务和中国内政，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

中国政府管制香港的依据是中国宪法和基本法，而非《中英联合声明》。任何外国都无权借此对香港事务和中国内政指手画脚、说三道四。英方关心“新闻和言论自由”是假，破坏香港法治是真。我们奉劝英方个别人，无论如何粉饰他们的伎俩，妄图打“香港牌”对中国施压只有失败这一个下场。

我们敦促英方遵守国际法和国际关系基本准则，正视香港已经回归中国24年的现实，放弃殖民旧梦，摒弃双重标准，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，多做有利于香港繁荣稳定和中英双边关系发展的事。

路透社记者：据悉，太平洋岛国瑙鲁正在就一项铺设连接至澳大利亚的海底电缆项目同有关方面谈判。此前，出于对中国破坏安全的关切，瑙鲁拒绝了中方企业的竞标提议。中方对此有何评论？

赵立坚：你所说的消息真实性如何，我不得而知。请你向有关方面询问。

我想强调的是，第一，中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展各领域对外投资合作。

第二，中国企业在网络安全方面始终保持着良好记录，所谓“中国破坏安全”毫无依据，也是杞人忧天，完全是搞错了对象。谁搞监听窃密，世人对此看得清清楚楚，还用我重复吗？

《北京日报》记者：德国前副总理兼外长菲舍尔撰文指出，将西方和中国的关系类比为冷战时期美苏关系具有误导性。考虑到中国与世界经济的相互依存关系，那些认为可以将中国孤立起来的想法是荒谬的。中方对此有何评论？

赵立坚：我们赞同菲舍尔先生的客观理性评价。

冷战已经终结30多年，全球政治经济形势今非昔比，各国利益深度交融，零和博弈、冷战思维注定要被历史所淘汰。诚如菲舍尔先生所言，二十一世纪全球性挑战要求大国拥抱合作，而不应计较“谁才是第一”。

合作是历史潮流，共赢是人心所向。以冷战模式遏制孤立任何一个国家都是不切实际的幻想。中国始终坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，始终推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。我们希望那些至今还沉浸在冷战迷梦中的人尽快清醒过来，多倾听有识之士的真知灼见，多做有利于增进国家间互信合作、符合全人类共同发展利益的事。

(责编：苏缨翔、刘慧)