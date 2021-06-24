人民网北京6月24日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，拉美通讯社记者提问：国际社会再次对美国对古巴的封锁说“不”。中方对此有何评论？

赵立坚：联合国大会已连续29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”的有关决议，敦促所有国家遵守《联合国宪章》和国际法准则，撤销或废除任何形式具有“治外法权”效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人的合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施。

令人遗憾的是，多年来这些决议未得到切实执行，美国对古巴的封锁至今仍未停止，近年还出现加强趋势。中方一贯主张尊重各国自主选择的社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其它手段对他国实施单边强制措施。

中方敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，这是国际社会的普遍呼声。希望美方按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同古巴发展正常的国家间关系，这符合美古两国人民的共同利益，也利于整个美洲地区的和平稳定。

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