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赵立坚：中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益

2021年06月24日18:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月24日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，彭博社记者提问：美方拟以侵犯人权为由，禁止进口新疆生产的光伏产品。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方对美方基于谎言和虚假信息制裁中国企业表示强烈谴责。

关于新疆存在所谓“强迫劳动”“种族灭绝”完全是彻头彻尾的“世纪谎言”。美方以谎言为依据，滥用“实体清单”，打击新疆光伏产业，有关行径不仅违反国际贸易规则和市场经济原则，也破坏了全球产业链、供应链。从棉花到光伏，从农业到工业，美方以人权为幌子，不择手段打压新疆产业发展，损害的是新疆人民的生存权、发展权，也充分暴露出美方的真实目的不是关心事实和真相，也不是真正关心新疆人民，而是制造“强迫失业”“强迫贫困”，祸乱新疆、遏制中国发展。

我们也提醒美方，真正搞种族灭绝和强迫劳动的正是美国自己。美国政客还是多反省美国对印第安土著居民、塔尔萨非洲裔种族灭绝的历史，多想想如何解决国内层出不穷的种族矛盾和强迫劳动等人权问题吧。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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