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赵立坚：“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议成功举行

2021年06月24日18:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月24日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：据报道，“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议昨天在北京举行，您能否介绍一下会议情况及成果？

赵立坚：6月23日，“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议以视频方式成功举行。习近平主席向会议发表书面致辞。王毅国务委员兼外长主持会议并作主旨发言。本次会议主题为“加强抗疫合作、促进经济复苏”。包括哥伦比亚总统杜克在内，共有29个国家政要以及联合国等6个国际组织代表与会。

会议达成六点共识：

第一，各方积极评价“一带一路”国际合作取得的进展，期待构建更紧密的伙伴关系，对接“一带一路”倡议与各方发展战略和规划。

第二，疫情大流行是当前最紧迫挑战，国际社会必须团结合作，共克时艰。

第三，进一步加强疫苗国际合作，推动疫苗作为全球公共产品在世界各国公平分配，反对疫苗民族主义，支持联合国系统在促进全球免疫方面所做努力，提高疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性。

第四，“一带一路”国际合作应把绿色发展放在突出位置，把建设绿色丝绸之路作为优先任务，在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域打造更多合作亮点。

第五，支持商品和人员跨境流动，支持各国继续推进贸易投资自由化便利化。

第六，加快落实联合国2030年可持续发展目标，支持和践行联合国倡导的多边主义。

此外，会议还发起两项合作倡议。一是“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性。二是“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，支持建设绿色丝绸之路，加强在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域合作，促进绿色、低碳、可持续发展。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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