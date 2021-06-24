人民网罗马6月24日电（记者韩硕、孔歌）6月23日，驻意大利使馆同意大利重建共产党、意大利共产党共同举办庆祝中国共产党成立100周年专题研讨会。中国驻意大利大使李军华、意大利重建共产党书记阿切尔博、意大利共产党书记阿尔博雷西出席并致辞。

李军华大使在致辞中指出，中国共产党自成立之日起就将马克思主义作为指导思想，坚持“立党为公、忠诚为民”。一百年来，中国共产党无论遇到怎样的艰难险阻，始终坚持为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心，通过不懈奋斗从根本上改变了中国的面貌。

李军华大使表示，习近平新时代中国特色社会主义思想为破解人类共同面临的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字提供了中国智慧和方案。面对即将开启的下一个一百年，面对“世界怎么了、我们怎么办？”的时代之问，中国共产党坚定不移地高举马克思主义的伟大旗帜，推动中国特色社会主义事业进一步发展，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由等人类共同价值，坚决反对霸凌主义和强权政治，努力推动构建人类命运共同体。

意大利重建共产党书记阿切尔博在致辞中祝贺中国共产党成立100周年并表示，中国共产党高效应对疫情，向国际社会提供医疗援助，在减贫方面取得历史性成就，使中国成为一个强大而富饶的国家。意大利重建共产党愿进一步密切同中国共产党交流互鉴，深化双边党际交往，共同为维护世界和平作出贡献。

意大利共产党书记阿尔博雷西高度评价中国共产党取得的巨大成就，盛赞“一带一路”、构建人类命运共同体等中国倡议为维护多边主义、国际秩序提供了重要的经验参考，是对国际社会以及社会主义事业的巨大贡献，中国共产党的治党治国经验具有重要借鉴意义。

参会青年代表就中共执政理念、执政成就、构建人类命运共同体重要意义等进行了发言和讨论，一致表示将以中国共产党百年华诞为契机，再次凝聚信念，继续为共建公平、进步、团结、和平的国际社会而共同奋斗。

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