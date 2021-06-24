新华社北京6月24日电（国际观察）“人权教师爷”真面目之三：英国，卸妆的“人权旗手”

新华社记者宋盈

在自诩为“人权旗手”的英国，种族主义根深蒂固，少数族裔权利长期得不到合理保障，政府还处心积虑地掩盖英军在海外的战争罪行。种种自欺欺人、“双标”的行为，受到英国国内外的质疑和谴责，也让世人进一步看清其伪善面目。

“在这样的国家里，暴力和种族主义盛行……”英国作家达伦·麦加维在《英国下层阶级的愤怒》一书中这样写道。

“白人至上主义”

英国的种族问题由来已久，许多少数族裔生活状况堪忧。英国公共政策研究所最新研究发现，英国有7%的人面临财务困难，而在非白人群体中，这一比例高达12%到18%。

然而，今年3月英国发布的一份报告却宣称，没有充足证据表明英国存在系统性、制度性种族歧视，在教育和就业领域种族平等问题上，英国应被视为“白人占多数的国家中的典范”。这一说法引发英国少数族裔强烈抗议和社会各界普遍质疑。联合国人权问题专家发表声明，强烈谴责英方报告歪曲和捏造事实，以美化种族等级制度的陈词滥调为“白人至上主义”辩护。

英国工党影子内阁外交大臣莉萨·南迪说，这份报告看起来试图淡化英国存在的结构性问题，她对此感到“深深的失望”。

英国社会指标委员会指出，受新冠疫情影响，英国少数族裔的贫困率是白人的两倍，疫情引发的失业和降薪问题“不成比例”地影响着他们。

在疫情冲击下，英国少数族裔不仅生活更加举步维艰，生命权和健康权也面临更大威胁。国际医学期刊《柳叶刀》刊登的一份报告显示，在此次疫情中，英国少数族裔比白人面临更大的感染和病亡风险。英格兰公共卫生署6月发布的一份报告指出，英国孟加拉裔群体的新冠病亡率是白人的两倍，而其他亚裔、加勒比裔和非洲裔群体的病亡率也分别较白人高10%至50%。

英国医师协会主席纳格保罗在接受媒体采访时说，如果英国政府想解决医疗系统的不平等状况，现在就必须承认困扰英国社会数十年之久的结构性不平等问题。

掩盖战争罪行

最近，英国提出的一项“海外行动（现役和退伍军人）”法案引发国际社会关注。根据该法案，对于英国军人在海外实施的酷刑等严重侵犯人权行为，如发生时间超过5年，原则上不予起诉。联合国人权事务高级专员巴切莱特曾指出，该法案如获得通过，将使在海外执行任务的英军不必为严重违反国际法的行为负责。

这无疑是英国政府试图掩盖英军海外战争罪行的又一例证。大量证据显示，英军2003年曾在伊拉克南部城市巴士拉抓捕数千名伊拉克平民，并对其中一些人施以酷刑，造成多名无辜平民死亡。英国特种部队还在阿富汗多次以反恐为名夜袭村庄、屠杀村民，以此冒充“反恐战绩”，相关战争罪行指控多达3400多起，其中大部分未得到调查。

2014年，英国军方曾试图对600多起英军士兵在阿富汗战场涉嫌违纪违法的案件展开调查，但英国媒体后来报道说，随着调查深入，越来越多性质恶劣的案件浮出水面，军方高层担心真相曝光后“危及国家安全和公众信任”，决定大幅缩小调查规模，大事化小、小事化了。

如今，这种掩耳盗铃的行为还在继续。英国记者理查德·梅德赫斯特在“今日俄罗斯”网站上撰文指出，“海外行动（现役和退伍军人）”法案的通过将让许多英军战争罪行难以得到法律的审判。英国在历史上的殖民、占领和奴役行为曾给世界许多国家的人们带来无尽的苦难，而如今的区别是它“摘掉了手套、拿掉了伪装”。

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