人民网北京6月24日电 （记者苑基荣）中国人民对外友好协会6月24日举行“铁杆朋友、合作抗疫-驰援巴基斯坦抗疫物资捐赠仪式”。中国人民对外友好协会会长林松添、中国-巴基斯坦友好协会会长沙祖康与巴基斯坦驻华大使莫因·哈克及相关捐赠企业和机构负责人出席活动。

为体现中巴“铁杆”情谊，弘扬团结抗疫精神，中国人民对外友好协会通过民间和地方政府等渠道，筹集了制氧机、口罩等抗疫物资，捐赠给巴基斯坦。林松添会长表示，当前，巴基斯坦正面临新一波新冠肺炎疫情的严峻挑战，中国政府和人民对此感同身受，并第一时间向巴方提供新冠疫苗等援助。

今年是中巴建交70周年，本会愿同双方各界人士一道，加强团结协作，持续深化中巴各领域民间友好交流与互利合作，促进共同发展，推动中巴全天候战略合作伙伴关系再迈新台阶。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，此次捐赠将对巴基斯坦人民抗击疫情带来极大帮助，非常感谢各位。哈克说，新冠疫情终将散去，然而中巴合作与抗击疫情及共同面对其他挑战的决心会永远留在中巴人民的共同记忆之中。

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