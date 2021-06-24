新华社瓦莱塔6月23日电 通讯：马耳他小朋友阿梅莉的“抗疫故事”

新华社记者陈文仙

“爸爸是我心中的抗疫英雄。”讲起自己的“抗疫故事”，12岁的马耳他女孩阿梅莉·卡列哈首先提到了她的父亲。

阿梅莉的父亲内维尔·卡列哈是马耳他大学公共卫生系主任，同时担任马耳他卫生部健康信息研究室主任。自新冠疫情暴发以来，内维尔就忙个不停。在阿梅莉的印象中，疫情期间，父亲几乎没有休息过一天。

阿梅莉的母亲简·卡列哈·阿吉乌斯是名妇产科专家，是马耳他大学解剖学和胚胎学系主任，疫情暴发后她的工作也变得异常繁忙。

“我为父母在疫情期间所做的一切感到骄傲。”阿梅莉日前接受新华社记者采访时说。

耳濡目染，阿梅莉对新冠疫情有了比同龄人更多更深的认识。“我经常跟同学和朋友讲佩戴口罩、保持社交距离和勤洗手的重要性，如果不遵守这些要求，要控制住疫情就会很难。”阿梅莉说。

在同龄人眼里，阿梅莉就是一名抗疫“小战士”，不断地把从父母那儿学到的疫情防控知识与他人分享。在接受记者采访前不久，阿梅莉刚接种完第一剂新冠疫苗。

“我接种疫苗后，就迫不及待地与同学和朋友分享我的感受，鼓励大家都去接种疫苗，这对控制疫情很有帮助。”阿梅莉说。

阿梅莉从父亲那儿还了解到不少关于中国成功抗击疫情和中国帮助其他国家共同抗疫的信息。她说，中国是抗击疫情做得最好的国家之一，取得了巨大成功，“疫情下每个国家都需要互相帮助”。

在马耳他中国文化中心推荐下，阿梅莉参加了去年中国宋庆龄基金会主办的“战疫故事，从我说起——海内外少年儿童云故事会”，获得十佳“文化小大使”称号。

“我深感意外，也很激动，通过参加比赛在孩子们之间传递抗疫故事，感到很自豪。”阿梅莉说。

阿梅莉和父亲都在马耳他中国文化中心学习中文，她喜欢中国文化和历史，也喜欢中国服饰和美食。2019年8月她跟着父母去了中国，她说，首次中国之旅让她印象深刻，为她“打开了一个全新的世界”。

阿梅莉喜欢画画。在她的绘画作品《希望的天使》中，一线医护人员化身为坐着彩虹来到人间的天使，帮助人们战胜疫情。

谈起梦想，阿梅莉想沿着父母的足迹成为一名医生。“我原来想当一名飞行员，现在除了飞行梦想，还想成为一名医生，帮助有需要的人们。”

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