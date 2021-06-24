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王毅邀请百位外国驻华使节共同参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”

2021年06月24日16:45 | 来源：新华网
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新华社北京6月24日电（记者潘洁、许可）国务委员兼外交部长王毅24日上午邀请外国驻华使节和国际组织驻华代表共同参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”。

王毅表示，了解中国，首先要了解中国共产党。研究中国历史，首先要研究中国共产党的历史。因为，没有中国共产党，就没有新中国；没有中国共产党，就没有中国特色社会主义事业取得的巨大成功。这次展览介绍了一百年来中国共产党所走过的不平凡历程，展现了一百年来中国发展的历史逻辑、理论逻辑和社会逻辑。相信大家看了之后，会更加直接和深切地感受到，为什么中国历史和中国人民选择了中国共产党，选择了中国特色社会主义道路，选择了独立自主的和平外交政策。

王毅强调，中国共产党也是为人类进步事业而奋斗的政党。站在新的历史起点，我们将与世界各国一道，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

一百多位外国驻华使节和国际组织驻华代表参观了展览。使节们热烈祝贺中国共产党百年华诞，纷纷表达同中国共产党加强交流合作、进一步发展对华关系的真挚愿望。

外国驻华国防武官、商务参赞等一同参观了展览。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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