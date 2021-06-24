人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美政府出台新战略应对枪支等暴力犯罪激增

2021年06月24日16:15 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿6月23日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国政府23日发布一项新战略，旨在从联邦政府层面采取一系列措施，应对美国枪支暴力和其他暴力犯罪激增问题。

美国总统拜登当天在白宫就该战略发表讲话说，随着新冠疫情逐渐消退和经济持续重启，今年夏天暴力犯罪激增状况可能比往年更加严重。

根据白宫当天发布的情况说明，最新公布的战略有5个主要目标：阻止用于实施暴力的枪支流通，包括追究违反联邦法律的枪支经销商的责任；加强联邦资源配置，在夏季暴力犯罪频发期为地方执法部门提供支持；投入更多资金用于实施以证据为基础的干预措施，以减少社区中的暴力犯罪；拓展针对青少年和年轻人的暑期项目，为他们增加就业机会并提供其他服务和支持；在就业和住房等方面为刑满释放人员提供优惠政策，帮助其重新融入社会。

拜登政府将拿出今年3月颁布的1.9万亿美元经济救助法案中的部分资金用于该战略的实施。

据白宫官员介绍，拜登还将签署一系列旨在减少枪支暴力的行政措施，并再次敦促国会通过新的控枪法案。国会众议院于今年3月通过两项控枪法案，但参议院尚未就相关法案进行讨论。

美国枪支泛滥，枪击事件频发。据美国网站“枪支暴力档案”数据，2018年至2020年间，造成4人及以上受枪击或死亡（不含枪手）的大规模枪击事件数量逐年上升，2020年达到610起，今年以来已发生296起。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部