新华社华盛顿6月23日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国政府23日发布一项新战略，旨在从联邦政府层面采取一系列措施，应对美国枪支暴力和其他暴力犯罪激增问题。

美国总统拜登当天在白宫就该战略发表讲话说，随着新冠疫情逐渐消退和经济持续重启，今年夏天暴力犯罪激增状况可能比往年更加严重。

根据白宫当天发布的情况说明，最新公布的战略有5个主要目标：阻止用于实施暴力的枪支流通，包括追究违反联邦法律的枪支经销商的责任；加强联邦资源配置，在夏季暴力犯罪频发期为地方执法部门提供支持；投入更多资金用于实施以证据为基础的干预措施，以减少社区中的暴力犯罪；拓展针对青少年和年轻人的暑期项目，为他们增加就业机会并提供其他服务和支持；在就业和住房等方面为刑满释放人员提供优惠政策，帮助其重新融入社会。

拜登政府将拿出今年3月颁布的1.9万亿美元经济救助法案中的部分资金用于该战略的实施。

据白宫官员介绍，拜登还将签署一系列旨在减少枪支暴力的行政措施，并再次敦促国会通过新的控枪法案。国会众议院于今年3月通过两项控枪法案，但参议院尚未就相关法案进行讨论。

美国枪支泛滥，枪击事件频发。据美国网站“枪支暴力档案”数据，2018年至2020年间，造成4人及以上受枪击或死亡（不含枪手）的大规模枪击事件数量逐年上升，2020年达到610起，今年以来已发生296起。

(责编：崔译戈、刘叶婷)