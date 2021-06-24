新华社香港6月24日电 针对一小撮美西方政客肆意违反国际法和国际关系基本准则，以新闻自由为借口，持续攻击香港国安法并抹黑中央和香港特区政府，甚至扬言纠集起来付诸制裁，摆出一副强权、霸权的嘴脸，外交部驻港特派员公署发言人24日表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港基本法和香港国安法明确保护香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。但世界上没有凌驾法律之上的新闻自由，任何个人和机构不得借新闻自由之名，行危害国家安全、破坏社会稳定之实。这既是法律原则，也是国际社会通行惯例。美西方一小撮政客气急败坏、贼心不死、屡次三番跳出来为有关嫌犯包庇开脱，不停向中央和特区政府泼脏水、扣帽子，再次暴露出他们见不得香港稳、看不得香港治的反中乱港政治图谋。任何试图打“香港牌”来破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的行径，都是螳臂当车，注定失败。

发言人强调，香港国安法权威不容挑战。中方维护国家主权安全和发展利益的决心坚如磐石，全面准确贯彻“一国两制”的决心坚如磐石。随着香港国安法实施和完善特区选举制度落地，香港已经翻开拨乱反正、良政善治新篇章，无论外部势力说什么、做什么，都无法阻挠“一国两制”实践行稳致远的历史大势和香港更加繁荣稳定的美好未来。我们敦促美西方反华政客认清现实，摆正位置，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何借口干预香港事务、干涉中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。

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