新华社斯德哥尔摩6月23日电（记者付一鸣）欧洲疾病预防与控制中心23日发布的最新风险评估说，最初在印度发现的新冠变异病毒德尔塔毒株预计将于8月成为欧洲流行的主要毒株，必须加速接种新冠疫苗。

欧洲疾病预防与控制中心在风险评估报告中指出，基于现有证据，德尔塔毒株比阿尔法毒株（英国首先报告的B.1.1.7变异病毒）的传播力高40%至60%，预计到8月初，欧盟、欧洲经济区约70%的新增确诊病例感染的是德尔塔毒株，到8月末这一比例将达到90%。

欧洲疾病预防与控制中心还警告说，如果放松保持社交距离、手部及呼吸道卫生和戴口罩等个人防护措施，每日新增确诊病例数及相应的住院人数和死亡人数都可能会上升到去年秋季的水平。

欧洲疾病预防与控制中心呼吁必须加快疫苗接种的速度。针对需接种两剂的疫苗，已接种一剂的人群应尽快按计划接种第二剂，以提高保护力。

“不幸的是，初步数据表明，德尔塔毒株也可以感染仅接种了一剂疫苗的人群。德尔塔毒株很可能会在今夏广泛传播，尤其是在还没有接种疫苗的年轻人群中。这可能会使没有完全接种两剂疫苗的高风险个体面临感染甚至出现重症和死亡的风险。”欧洲疾病预防与控制中心主任安德烈娅·阿蒙在当天发布的一份声明中说。

阿蒙指出，针对德尔塔毒株，已接种两剂疫苗的群体在避免感染等方面能获得较好保护。然而，欧盟目前约30%的80岁以上群体和约40%的60岁以上群体尚未完全接种疫苗。

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