新华社华盛顿6月23日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心23日召开的免疫实践咨询委员会会议透露，全美已报告超过1200例年轻群体接种辉瑞或莫德纳新冠疫苗后出现心脏炎性疾病（心肌炎或心包炎）病例。

辉瑞和莫德纳均为信使核糖核酸新冠疫苗，都需接种两剂。美疾控中心数据显示，截至6月11日，全美已报告1226例接种这两款新冠疫苗后出现的心脏炎性疾病病例，其中267例是发生在接种第一剂后，年龄中位数为30岁，男性比例占66%；827例是发生在接种第二剂后，年龄中位数为24岁，男性比例占79%；另有132例无法确认是在接种第几剂后发生。这些病例中有309例住院治疗，其中295例已出院。

免疫实践咨询委员会专家表示，这两种疫苗总体数据显示，在接种后出现心脏炎性疾病的概率为每百万剂12.6例，仍属于“罕见情形”。

该委员会疫苗安全技术小组负责人格蕾丝·李表示，接种疫苗后出现心肌炎或心包炎的情况通常发生在第二剂疫苗注射后的一周内，最常见的表现是胸痛。她说，美疾控中心正在收集更多数据，以充分了解这种状况的潜在风险、如何应对以及会否造成长期影响等。

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