新华社联合国6月23日电 中国常驻联合国代表张军23日在安理会叙利亚人道问题公开会上发言，敦促扩大跨线人道救援行动规模，立即解除对叙利亚的单边制裁和经济封锁。

张军说，叙利亚人道局势面临经济持续恶化等多重挑战，改善叙人道局势需要国际社会携手努力，综合施策。首先，要充分发挥叙政府主导作用，不断扩大跨线人道救援行动规模。中方赞赏有关联合国机构通过跨线方式，每月为数百万民众提供人道援助。叙利亚政府早已批准向叙西北部开展跨线人道救援行动，有关人道机构也在作出努力，联合国应同红十字国际委员会等人道机构加强合作，全力打通从大马士革前往伊德利卜的跨线通道。安理会讨论叙利亚人道问题决议草案，应就扩大跨线人道救援规模提出具体要求。

其次，必须立即解除单边制裁和经济封锁，帮助叙利亚恢复正常秩序。多年非法制裁对叙经济社会发展造成严重伤害，加剧了叙人道危机，削弱了叙利亚应对疫情的能力。单边制裁一天不解除，叙利亚人道局势就一天得不到根本改善。安理会应主持正义，正视该问题，给叙利亚人民一个说法，给广大会员国一个说法。

第三，要尊重坚持对话协商，妥善解决在跨境人道救援机制授权延期问题上的分歧。中方一贯主张国际社会在尊重叙利亚主权和领土完整基础上对叙开展人道救援，对跨境机制带来的问题一直存在关切。同时，中方也注意到联合国正在通过跨境机制对叙西北部开展人道行动。安理会应对跨境人道救援作出明确要求，进行全程监测，确保中立、透明，确保不用于其他目的。对有关监测机制的工作，安理会有必要进行定期审议，要求其提供更加详实的情况，防止监测不到位、信息不准确的情况发生。过去两年，安理会在叙利亚问题上数次陷入重大分裂。这不仅无助于解决问题，还损害各方互信，破坏安理会的权威和形象。安理会应以更加务实方式解决问题，坚持目标导向，推动各方通过对话谈判找到妥协方案，避免出现对抗局面。

张军说，中方一贯主张通过全面综合方式处理叙利亚问题，统筹考虑政治、反恐、安全、人道等各个方面。中方敦促各方加强对话协商，积极推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程，共同推动叙利亚问题早日实现和平、公正、妥善解决。

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