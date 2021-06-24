人民网联合国6月23日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军23日在联合国安理会举行的叙利亚人道问题公开会上发言强调，单边制裁一天不解除，叙利亚人道局势就一天得不到根本改善。

张军表示，叙利亚人道局势面临多重挑战，改善叙人道局势需要国际社会携手努力，综合施策。要充分发挥叙政府主导作用，不断扩大跨线人道救援规模。中方赞赏世界粮食计划署、联合国儿童基金会、联合国人口基金、难民署等通过跨线方式，每月为数百万叙民众提供人道援助。这充分证明了跨线救援的有效性、可行性，也证明还有拓展的空间。联合国应同红十字国际委员会等人道机构加强合作，全力打通从大马士革前往伊德利卜的跨线通道。安理会讨论叙利亚人道问题决议草案，应就扩大跨线人道救援规模提出具体要求。

张军强调，必须立即解除单边制裁和经济封锁，帮助叙利亚恢复正常秩序。多年非法制裁对叙经济社会发展造成严重伤害，加剧了叙人道危机。所谓人道豁免不过是良心的安慰剂，虚伪面目的遮羞布。单边制裁一天不解除，叙利亚人道局势就一天得不到根本改善。古特雷斯秘书长、人权高专、人道事务协调办公室多次对单边制裁的人道后果表达关切，呼吁解除有关措施，得到绝大多数会员国的支持。关心叙利亚人民应体现在行动上，而不是仅停留在空洞的政治宣示上。

张军指出，要尊重坚持对话协商，妥善解决在跨境机制授权延期问题上的分歧。中方一贯主张国际社会在尊重叙利亚主权和领土完整基础上对叙开展人道救援，我们对跨境机制带来的问题一直存在关切。同时，中方也注意到联合国正在通过跨境机制对叙西北部开展人道行动。安理会应对跨境人道救援作出明确要求，进行全程监测，确保中立、透明，确保不用于其他目的。对有关监测机制的工作，安理会有必要进行定期审议，要求其提供更加详实的情况，防止监测不到位、信息不准确的情况发生。安理会应以更加务实方式解决问题，坚持目标导向，推动各方通过对话谈判找到妥协方案，避免出现对抗局面。

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