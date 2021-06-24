新华社北京6月24日电 综述：德尔塔毒株为全球抗疫带来新挑战

新华社记者

世界卫生组织专家日前在日内瓦表示，新冠变异病毒德尔塔毒株目前已扩散至92个国家。英国、以色列等国疫情形势不容乐观，更易传播的德尔塔毒株为全球抗疫带来新挑战。

形势不乐观

德尔塔毒株最早于2020年10月在印度被发现。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗本月21日说，德尔塔毒株比阿尔法毒株（英国首先报告的B.1.1.7变异新冠病毒）更易传播。

欧洲疾病预防与控制中心23日发布的最新风险评估说，德尔塔毒株预计将于8月在欧洲占据主导地位。预计至8月初，该变异毒株将在欧盟/欧洲经济区造成约70%的新感染病例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇22日接受媒体采访时说，德尔塔毒株是美国根除境内疫情的最大威胁。他说，目前美国20%的新增新冠确诊病例感染了德尔塔毒株，该毒株在美国的流行率约比两周前翻了一番，这会威胁美国疫苗接种率低的地区。

从英国政府发布的数据来看，5月中上旬的单日新增确诊病例数维持在1000多例至2000多例的水平，但当月下旬这一数字开始上扬。6月以来，这种势头继续明显上升，6月22日新增确诊病例数达到11625例，是今年2月中旬以来的最高单日新增确诊病例数。英格兰公共卫生局6月18日更新的变异新冠病毒报告显示，英国近期新增的新冠确诊病例中，99%是感染了德尔塔毒株。

以色列总理贝内特22日发表声明说，近期该国新冠确诊病例数显著增加，新冠疫情已在该国重新暴发。他说，德尔塔毒株已传播至以色列，“该变异毒株传播速度快，且会感染已接种疫苗的人群”。但他表示，以色列目前“状况良好”，民众“无须恐慌”。

据当地媒体报道，目前新增病例大多来自以色列某些城市的中小学校。以色列卫生部总干事谢齐·莱维在接受当地媒体采访时表示，大约70%的新增病例与德尔塔毒株有关。

疫苗是关键

最近发表在英国《柳叶刀》杂志上的一项研究显示，人体接种新冠疫苗后针对德尔塔毒株产生的中和抗体滴度有所降低。但多国专家认为，目前接种疫苗还是有效的，至少可以预防重症和减少死亡。福奇22日说，好消息是，事实证明新冠疫苗在防止感染德尔塔毒株方面非常有效。

英格兰公共卫生局5月发表报告说，研究人员分析4月5日至5月16日之间的数据发现，接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗第二剂两周后，防止感染德尔塔毒株后出现症状的有效率仍有88%。如果接种的是英国阿斯利康制药公司的疫苗，防止感染德尔塔毒株后出现症状的有效率也可达60%。

英格兰公共卫生局6月18日的报告显示，与阿尔法毒株相比，德尔塔毒株导致感染者需入院治疗的风险更高；但接种两剂疫苗后，人们能在避免入院治疗方面获得更好保护，这一保护力预计可达到90%以上。

美国白宫应对新冠疫情协调专员津茨22日指出，年轻群体接种疫苗的意愿较低，目前德尔塔毒株正在美国快速传播，年轻群体尽快接种疫苗非常重要。

英国国际医生协会全国主席钱德拉·坎内甘提此前表示，如果能尽快让所有成年人都接种至少1剂疫苗，将对疫情应对起重要作用。

防疫不松懈

范凯尔克霍弗21日说，目前许多国家已开始放松公共卫生和社交隔离措施，如过早或过快放松，鉴于当前民众仍未全面接种新冠疫苗，德尔塔毒株将会迅速传播。

范凯尔克霍弗警告说，虽然疫苗针对目前的病毒仍有效，但将来病毒有可能出现一系列突变从而导致疫苗实际上失去效力，这正是我们需要确保预防的情况。为此，应尽量避免和减少病毒传播，因为病毒传播得越广，变异机会就越大。

英国政府正在积极应对变异毒株的传播，已在出现德尔塔毒株传播的地区采取针对性措施，包括加强病毒检测和跟踪以及隔离措施并加快这些地区民众接种新冠疫苗的速度。英国首相约翰逊本月14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将原定于6月21日开始的最后阶段“解封”日期推迟4周，从7月19日开始。

贝内特表示，以色列将重新召集新冠内阁，讨论遏制病毒传播的计划。他表示，作为新预防措施的一部分，以色列或将扩大边境限制，并将在本-古里安国际机场增设新冠检测设施，更多的疫情应对措施将于近日公布。他还敦促以色列民众在室内场所戴口罩、尽可能避免非必要的出国旅行，并呼吁家长尽快为青少年接种新冠疫苗。（执笔记者：冯玉婧；参与记者：张家伟、尚昊、谭晶晶、刘曲、付一鸣）

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