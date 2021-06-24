新华网北京6月24日电（钟雨芮 梁晨）在中国共产党即将迎来百年华诞之际，塞尔维亚前总统尼科利奇接受了新华网书面专访。他表示，中国共产党领导中国取得了巨大成就，这些成就来之不易，令人敬佩。

回顾中国共产党的历史，尼科利奇说，中国共产党团结带领中国人民实现了翻天覆地的历史巨变，在脱贫、医疗、教育等诸多领域取得的成就令人瞩目，并在科技领域取得了突破性、创新性的成就。

“为此，中国经过了艰苦卓绝的努力，展现了大国的责任担当。考虑到中国作为世界第一人口大国，这些成绩更为来之不易，令人敬佩。”他说。

尼科利奇高度评价塞中关系。他说，在他任塞尔维亚总统期间，就坚定致力于进一步加强和深化塞中关系，“塞中两国的双边互信和‘铁杆’友谊得到了持续深化。”

尼科利奇说，患难见真情，新冠肺炎疫情暴发后，中塞守望相助、相互支持，中国是真正的朋友。塞尔维亚接收了很多中国疫苗，“中国抗疫医疗专家组也是疫情暴发后率先到达塞尔维亚，向我们伸出了援助之手。塞尔维亚人民将铭记在心。”

尼科利奇为中国抗疫成效赞叹。他说，“我们见证了中国的抗疫过程，并将中国的抗疫经验应用到塞尔维亚。”

他表示，中国为全球抗疫作出了巨大贡献，“我坚决反对将新冠疫情政治化的行为。”

谈及“一带一路”，尼科利奇说，自从“一带一路”倡议提出后，塞方曾多次在公开场合表示对这一倡议的大力支持。目前，中国企业正积极参与能源、高速公路、桥梁等塞尔维亚关键基础设施建设项目。

他表示，十分期待连通塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯之间的铁路建设项目早日竣工。

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