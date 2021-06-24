本报记者 赵 成

2018年6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。这次会议确立了习近平外交思想的指导地位，为进入新时代的中国特色大国外交提供了根本遵循和行动指南。在习近平外交思想的正确指引下，中国特色大国外交砥砺前行，接续奋斗，为国家和民族担当，为世界和人类尽责，赢得国际社会广泛赞誉和支持。

（一）元首外交领航，人类命运共同体理念日益深入人心

党的十八大以来，我国对外工作取得了全方位、历史性成就，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平外交思想的科学指引。作为习近平外交思想的重要组成部分，人类命运共同体理念弘扬了中国几千年文明一直秉持的世界大同、四海一家的传统精神，顺应了人类社会发展进步的时代潮流，成为新时代中国特色大国外交的一面鲜明旗帜。

2013年3月，习近平主席在出访俄罗斯时首次向世界提出，人类越来越成为“你中有我、我中有你的命运共同体”；2015年，习近平主席在出席第七十届联合国大会一般性辩论时，发表题为《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》的重要讲话，从伙伴关系、安全格局、发展前景、文明交流、生态体系五个方面提出构建人类命运共同体的“五位一体”总路径和总布局；2017年，习近平主席在联合国日内瓦总部发表主旨演讲，系统阐释构建人类命运共同体的思想内涵和目标路径，倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。2021年1月，习近平主席出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，再次强调解决世界上诸多问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。习近平主席还在一系列国际场合创造性地提出周边、亚太、中非、中拉、中阿、海洋、核安全、网络空间命运共同体等理念，人类命运共同体理念的内涵不断丰富，实践路径日益清晰。

大道之行，天下为公。国际社会普遍认为，中国倡导并推动构建人类命运共同体，“展现出主动积极、与时俱进的大国风范”。人类命运共同体理念被写入了联合国等重要国际和地区组织的文件，在世界各国中得到广泛认同与响应。不久前，联合国人权理事会第四十六届会议通过“在人权领域促进合作共赢”决议，“共同构建人类命运共同体”再次成为关键词之一。联合国秘书长古特雷斯表示：“我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体”；第七十一届联合国大会主席彼得·汤姆森感叹，构建人类命运共同体是“人类在这个星球上的唯一未来”……

新冠肺炎疫情肆虐全球，人类命运共同体理念愈发彰显时代价值。习近平主席心系人民，胸怀世界，领导开展新中国历史上规模最大的全球人道主义行动，为全球抗疫贡献中国智慧和力量，用实际行动践行人类命运共同体理念。2020年以来，习近平主席先后出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、第七十三届世界卫生大会、联合国成立75周年系列高级别会议、金砖国家领导人会晤、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会等十余场重要国际会议，主持中非团结抗疫特别峰会，深刻阐述人类卫生健康共同体理念，提出一系列重大倡议和举措。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里曾经表示：“通过此次疫情，我们更深刻感受到，任何一个国家都无法独善其身，构建人类命运共同体才是应对全球危机的正确选择。”

（二）担当大国责任，持续推动全球治理体系改革和建设

“大国之大，不在于体量大、块头大、拳头大，而在于胸襟大、格局大、担当大。大国要以人类前途命运为要，对世界和平与发展担负更大责任，而不是依仗实力对地区和国际事务谋求垄断。”在2019年发布的《新时代的中国与世界》白皮书中，这一段论述引人深思。当前，人类社会面临的治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字有增无减，实现普遍安全、促进共同发展依然任重道远，国际社会主张构建什么样的国际关系，是事关人类前途命运的关键抉择。

中国答案是：推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。无论是维护和平稳定，还是促进共同发展，都必须充分贯彻民主的原则，把相互尊重、公平正义、合作共赢作为处理国家间关系的基本准则。

中国以实际行动积极推动构建新型国际关系，维护和践行多边主义。截至目前，中国已同180个国家建立外交关系，同112个国家和国际组织建立不同形式的伙伴关系，全球伙伴关系网络越织越密；多边平台，习近平主席全面阐述中国的国际秩序观、全球治理观、安全观、发展观、人权观、生态观、文明交流观等重要理念，强调大家的事情大家商量着办，坚决回击单边主义和霸凌行径，有力引领了全球治理体系和国际秩序变革方向。

新型国际关系彰显了新时代的中国致力于为世界和平与发展作出更大贡献的大国担当和崇高使命，展现了“以和为贵”“和而不同”“包容万物”等中华优秀传统文化的价值追求，彰显了和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。阿根廷战略规划研究所所长豪尔赫·卡斯特罗认为，中国提出构建新型国际关系，“不只是中国对于当前世界关系格局的一种立场或看法，更是这个大国对自身发展经验的智慧总结。”

（三）共商共建共享，高质量共建“一带一路”不断走深走实

互利共赢是中国外交的追求。习近平主席深刻洞察人类前途命运以及中国和世界发展大势，着眼推动中国和世界合作共赢、共同发展，提出共建“一带一路”倡议。共建“一带一路”成为构建人类命运共同体的重要实践平台。

坚持共商共建共享原则，共建“一带一路”倡议提出近8年来，朋友圈越来越大，合作伙伴越来越多。截至2021年6月，140个国家、32个国际组织加入“一带一路”大家庭，政策沟通不断深化，资金融通不断扩大，设施联通不断加强，贸易畅通不断提升，民心相通不断发展。

2020年以来，面对疫情考验，“一带一路”建设展现出强大韧性和活力，相关项目持续推进，合作领域进一步拓展。中欧班列全年开行1.24万列、同比增长50%，成为各国携手抗击疫情的“生命通道”“命运纽带”。2020年全年，中国同沿线国家货物贸易额1.35万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资达177.9亿美元，共建“一带一路”为有关国家抗击疫情、经济复苏提供了强大动力。

“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”2020年6月18日，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞，表达同合作伙伴高质量共建“一带一路”的坚定信心，增强了各国合作战胜新冠肺炎疫情的信心。2021年4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式主旨演讲中提出，我们将同各方继续高质量共建“一带一路”，建设更紧密的卫生合作伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系，为疫情形势下深化“一带一路”合作指明了方向。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫认为，共同抗击新冠肺炎疫情进一步印证了中方倡导构建人类命运共同体的重要性、必要性，也使共建“一带一路”倡议展现出丰富的时代内涵。

今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界，以更有活力的文明成就贡献世界。无论国际风云如何变幻，中国将坚定不移以习近平外交思想为指导，推进中国特色大国外交，坚定维护国家主权、安全、发展利益，同时与各国一道，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系和人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 02 版）

(责编：崔译戈、刘叶婷)