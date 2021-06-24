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专访：中共用很短时间解决了长期困扰他国的问题——访俄罗斯“公正俄罗斯-争取真相党”主席米罗诺夫

2021年06月24日09:11 | 来源：新华网
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新华社莫斯科6月24日电 专访：中共用很短时间解决了长期困扰他国的问题——访俄罗斯“公正俄罗斯-争取真相党”主席米罗诺夫

新华社记者胡晓光 泽连科夫

俄罗斯“公正俄罗斯-争取真相党”主席谢尔盖·米罗诺夫日前接受新华社记者专访时表示，中国共产党用很短的时间成功解决了很多国家几个世纪都无法解决的问题。

米罗诺夫在采访中高度评价中国共产党领导中国取得的巨大成就，他认为，中共取得成功离不开正确的目标、务实的态度和坚持不懈的努力。米罗诺夫说，每次访华，他都能看到中国发生了新变化，这种充满活力的变化令人赞叹。

米罗诺夫是俄资深政治家。今年2月，公正俄罗斯党、争取真相党和俄罗斯爱国者党三党合并成立新的左翼政党“公正俄罗斯-争取真相党”，米罗诺夫当选为党主席。

米罗诺夫说，中国共产党团结带领中国人民打赢脱贫攻坚战是“了不起的成就”，为全世界树立了成功的榜样，对全人类发展作出了积极贡献。

米罗诺夫对中国共产党愿意分享治党治国经验给予高度评价。他说：“我们对中国共产党治党治国经验非常感兴趣。希望在最终战胜新冠疫情后，我们两党之间的联系更为紧密，通过有益的合作取得更多新成果。”

米罗诺夫表示，推动构建人类命运共同体具有广阔前景。新冠疫情、气候变化、粮食短缺和饥饿等问题都不可能由一个国家独立解决，国家间的合作是必要的，符合各国人民的利益。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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